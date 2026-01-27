Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu ruského plynu do EU, řekl premiér Fico
27. 1. 2026 – 15:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovensko podá žalobu proti rozhodnutí členských zemí Evropské unie postupně do začátku listopadu 2027 ukončit dovoz ruského plynu.
Novinářům to dnes řekl premiér Robert Fico. Bratislava svůj postup hodlá koordinovat s Maďarskem, jež ohlásilo v uvedené záležitosti stejné právní kroky.
"Jsme přesvědčeni, že jde o standardní sankci a v případe sankcí se vyžaduje jednomyslnost," uvedl Fico.
Země EU definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska v pondělí. Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.
Toto rozhodnutí EU Fico označil za hloupé a ideologické, jakož i za dokončení energetické sebevraždy unie.
Slovensko má s Ruskem kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. V současnosti dodávky suroviny z Ruska mají méně než poloviční podíl na celkovém dovozu plynu na Slovensko. Plyn z Ruska nyní proudí na Slovensko přes Turecko a další země, kapacita tohoto plynovodního propojení není dostatečná. V minulosti Slovensko dováželo ruský plyn přes Ukrajinu, která předloni dohodu s Ruskem o jeho tranzitu neprodloužila. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání ruské vojenské invazi.
Rusko bylo dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, podle unijního statistického úřadu Eurostat ještě v roce 2020 zajišťovalo téměř 40 procent spotřeby plynu v Evropské unii. Po zahájení ruské invaze do sousední země západní státy zavedly četné sankce, jejichž smyslem je omezit Rusku příjmy z prodeje surovin, které financují válku. V roce 2025 ruský plyn představoval asi 13 procent dovozu do EU v hodnotě přes 15 miliard eur.