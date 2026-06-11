Slovenská siamská dvojčata podstoupila první zákrok, podle nemocnice ho zvládla
11. 6. 2026 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovenská siamská dvojčata podstoupila dva dny po narození v bratislavské nemocnici první operaci, jejíž cílem bylo zajistit průchodnost střev a vytvořit potřebné vývody.
Zákrok proběhl v souladu s předpoklady, pacientky ho zvládly bez komplikací a jejich zdravotní stav je stabilizovaný. ČTK o tom informovala mluvčí specializované dětské nemocnice NÚDCH Dana Kamenická.
"Všechno zatím probíhá podle plánu a bez nečekaných komplikací. Nyní potřebují především čas k zotavení, nabírání sil a další odborná vyšetření, která nám pomohou přesněji zmapovat jejich anatomické poměry a naplánovat další postup léčby," uvedl ředitel NÚDCH Peter Bartoň.
Bartoň už ve středu řekl, že dívky jsou spojené pánvemi. Narozeny byly předčasně. Každé z novorozeňat má své srdce, plíce i ledviny, ale ani jedno nemělo vyvinutý konečník.
Nynější případ se podle slovenských lékařů podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena. Naopak zemřela jiná slovenská siamská dvojčata, která se lékaři v Bratislavě pokusili oddělit v roce 2009.