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Slovenská siamská dvojčata podstoupila první zákrok, podle nemocnice ho zvládla

11. 6. 2026 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Slovenská siamská dvojčata podstoupila první zákrok, podle nemocnice ho zvládla
Ilustrační foto zdroj: Profimedia
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Slovenská siamská dvojčata podstoupila dva dny po narození v bratislavské nemocnici první operaci, jejíž cílem bylo zajistit průchodnost střev a vytvořit potřebné vývody.

Zákrok proběhl v souladu s předpoklady, pacientky ho zvládly bez komplikací a jejich zdravotní stav je stabilizovaný. ČTK o tom informovala mluvčí specializované dětské nemocnice NÚDCH Dana Kamenická.

"Všechno zatím probíhá podle plánu a bez nečekaných komplikací. Nyní potřebují především čas k zotavení, nabírání sil a další odborná vyšetření, která nám pomohou přesněji zmapovat jejich anatomické poměry a naplánovat další postup léčby," uvedl ředitel NÚDCH Peter Bartoň.

Bartoň už ve středu řekl, že dívky jsou spojené pánvemi. Narozeny byly předčasně. Každé z novorozeňat má své srdce, plíce i ledviny, ale ani jedno nemělo vyvinutý konečník.

Nynější případ se podle slovenských lékařů podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena. Naopak zemřela jiná slovenská siamská dvojčata, která se lékaři v Bratislavě pokusili oddělit v roce 2009.

Tagy:
děti Slovensko zdraví siamská
Zdroje:
ČTK

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