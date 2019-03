Slovenská hvězda Čaputová jde do voleb s požehnáním od českého kněze

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Zuzana Čaputová, favoritka prezidentských voleb na Slovensku, jde do sobotního prvního kola s požehnáním od Tomáše Halíka. Pomůže jí to doma u konzervativních katolíků?

Kdyby se žena s liberálními názory stala prezidentkou Slovenska, dalo by se to označit skoro za zázrak. Zuzana Čaputová k němu má našlápnuto.

Na Slovensku málokdo pochybuje o jejím vítězství v sobotním prvním kole a o postupu do finálového druhého kola, které se uskuteční za další dva týdny. Některé z průzkumů jí připisovaly více než padesátiprocentní podporu voličů.

V sázce je jen druhé místo místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče, podporovaného vládním Směrem. Někteří analytici připouštějí možnost, že ho přeskočí bývalý soudce Nejvyššího soudu Štefan Harabin, oblíbenec konspiračních webů přirovnávaný k Donaldu Trumpovi.

Míra nejistoty na Slovensku je vysoká, protože zákon zakazuje zveřejňovat průzkumy preferencí voličů už týden před prvním kolem. Stěží je proto možné odhadovat posuny jejich přízně.

Supernova, nebo stálice?

Čaputová je mezi kandidáty zjevením. Její preference letos prudce stoupaly. Někteří analytici upozorňují, že může také rychle vyhasnout – jako supernova.

Na českých webech je v souvislosti s ní připomínán Jiří Drahoš, který v prezidentské kampani vyletěl nahoru a v průzkumech mezi voliči i u sázkařů a bookmakerů se dokonce dostal před Miloše Zemana. Nakonec ale odešel poražen.

Pětačtyřicetiletá právnička si však v debatách vede líp. Neopakuje nabiflované fráze jako prkenný a politikou nepolíbený akademik. Je uvolněná, přirozená, autentická, nekonfliktní. Vysvětluje, co chce dělat, neútočí na jiné kandidáty.

Co víc, na rozdíl od Česka, kde je podstatná část populace smířena s garniturou Andreje Babiše a Miloše Zemana, je na Slovensku poptávka po změně politiky. A Čaputová jí vychází vstříc.

Místopředsedkyně strany Progresivní Slovensko, která nemá zástupce v parlamentu, se před lety ve městě Pezinku postavila do čela sdružení, které usilovalo o likvidaci skládky odpadů na okraji města. Vyneslo jí to prestižní Goldmanovu environmentální cenu.

Nahlíženo nynějšími volbami je však ještě důležitější to, že Čaputová v kauze skládky stála proti zájmům lidí blízkých vládnímu Směru a také proti zájmům Mariána Kočnera. Tohoto podnikatele-mafiána ve čtvrtek policie obvinila z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka, která otřásla Slovenskem a vedla k pádu premiéra Roberta Fica.

Kromě toho, pro některé Slováky může být důležité také to, že prezidentská kandidátka dobře vypadá.

Kampaň v Česku

Čaputová je proevropská liberálka, která podporovala migrační pakt. Na sociálních sítích je skandalizována za účast v neziskovce Via Iuris, kterou podporuje jak americká ambasáda, tak finančník George Soros.

Otevřené mluví o tématech, jimž se politici většinou vyhýbají – o potratech, registrovaném partnerství homosexuálů i o adopci dětí lidmi stejného pohlaví. Proto je trnem v oku některým představitelům katolické církve, ke které se hlásí více než tři miliony obyvatel pětimilionového Slovenska.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch prohlásil její názory za hříšné a hřích podle něj páchají také ti křesťané, kteří ji podporují. "Propagovat kandidáta na prezidenta za ultraliberální stranu je těžkým hříchem. To není správná cesta. Touto cestou vedeme naše věřící do slepé uličky a do katastrofy," pravil Orosch.

Ne všichni katoličtí kněží jeho názor sdílejí. Čaputovou podpořil třeba Oroschův předchůdce v úřadu Róbert Bezák. A při osobním setkání v Bratislavě jí požehnal Tomáš Halík.

"Vidím v ní duchovního a spirituálního člověka, který něco pozitivního vyzařuje do toho našeho světa, a to je něco strašně potřebného… Může přinést nového ducha, novou naději nejen pro Slovensko, ale pro celý náš středoevropský region," řekl katolický kazatel z akademické farnosti u svatého Salvátora v Praze webu Týžden.sk.

Čaputovou během její návštěvy Česka podpořil ve volební kampani také čestný předseda TOP 09 a někdejší prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg (viz video). Přijal ji v nemocnici, kde se zotavuje po operaci srdeční chlopně.

Doma Zuzaně Čaputové tahle odbočka k sousedům sotva pomůže. Nahlíženo z Česka to však byl sympatický počin.