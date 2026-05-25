Slováci první šanci na potvrzení postupu nevyužili, Kanadě podlehli 1:5
25. 5. 2026 – 0:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Kanady zvítězili i v šestém utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku.
Ve skupině B ve Fribourgu porazili Slovensko 5:1. Favorit rozhodl ve třetí třetině, v níž se trefil čtyřikrát v rozmezí sedmi minut a sedmi sekund a ovládl ji 4:0. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále. V úterý si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy, záležet však bude i na výsledcích zbývajících dvou duelů Norska.
První větší šanci neproměnil kanadský kapitán Celebrini. Aktivita pak byla spíše na straně Slováků. Dvě šance měl Sýkora. V první ho vychytal gólman Greaves, ve druhé vypálil z kruhu pro vhazování vedle. V 15. minutě však slavila vedoucí zásah Kanada. Crosby našel geniálním lobem do jízdy Cozense, který setřásl Štrbáka a přesnou střelou o tyčku překonal Hlavaje. Kanaďané pak nevyužili přečíslení tří na jednoho.
Ve druhé třetině přestříleli Slováci hlavního aspiranta na zlato 12:9. Nejprve sice nevyužili přesilovku, ale ve 29. minutě se blýskl Kristián Pospíšil, když setřásl na útočné modré čáře O'Reillyho a prostřelil Greavese ranou pod lapačku. V další přesilovce měli dobré šance Chromiak a Liška, jenže neuspěli. Před pauzou nepohnul rovnovážným stavem ani Scheifele.
Do třetí části si Kanada přenesla většinu přesilovky po Kochově faulu krátce před přestávkou. Brzy byl vyloučen ještě Okuliar a zámořský celek měl k dispozici 76 sekund početní výhody pět na tři. Slováci dlouho skvěle odolávali, ale nakonec se neubránili - 17 sekund před koncem Okuliarova trestu se prosadil Vilardi. Před slovenským brankovištěm zasáhl letící kotouč ze vzduchu těsně nad ledem.
Další příležitosti spálili Scheifele a Celebrini, ale když na konci 45. minuty zvýšil Tavares, měli už před sebou Slováci vysokou horu k překonání. Faul Celebriniho jim sice ještě nabídl možnost vrátit se do hry, jenže namísto toho skóroval po výtečně sehraném brejku a Bouchardově nahrávce O'Reilly a bylo rozhodnuto. Parádní ranou zápěstím pak přidal razítko na plný bodový zisk Kanady Celebrini.