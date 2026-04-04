Sloni v Zoo Praha se blíží přirozenému fungování stád v přírodě
4. 4. 2026 – 11:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chov slonů v pražské zoologické zahradě se od doby, kdy pro ně vzniklo současné moderní zázemí, výrazně proměnil.
Přiblížil se přirozenému fungování stád a zahrada zaznamenala i několik odchovů. Za posledních 12 let se v ní narodilo pět slůňat a další dvě zoo nyní očekává. ČTK to řekl vrchní chovatel slonů Zoo Praha Martin Kristen.
Zoo si zároveň letos připomíná deset let od narození slona Maxmiliána, prvního slůněte v její historii, které bylo počato i narozeno v Praze. Max, který se narodil 5. dubna 2016 slonici Janitě, už v pražské zoo nežije. V roce 2024 byl převezen do zoologické zahrady v belgických Antverpách.
Zásadní změna v chovu slonů v Zoo Praha nastala podle Kristena po otevření expozice Údolí slonů v roce 2012, která umožnila vytvořit podmínky bližší těm v přírodě. Dříve byli sloni chováni v prostorách v dolní části areálu, kde se dnes nachází rezervace Bororo. Podmínky však nebyly pro chov slonů vyhovující.
V současnosti žije v zoo šest slonů - jeden samec a pět samic. Stádo tvoří samec Ankhor, dvě starší samice Gulab a Shanti, šestiletá Lakuna a dvě chovné samice Tamara a Janita. Právě Tamara a Janita jsou březí, přičemž mláďata by se měla narodit zhruba za rok. Obě samice už v minulosti v pražské zoo přivedly na svět slůňata, včetně zmíněného Maxe.
V případě narození samiček by se podle chovatele stádo v pražské zoo dále rozrůstalo v souladu s přirozeným fungováním sloních skupin, kde samice zpravidla zůstávají po boku matky celý život a vytvářejí rodinné, takzvané matriarchální skupiny, tedy stádo vedené nejstarší samicí.
Pokud by se však stádo rozrostlo nad kapacitu areálu, muselo by podle Kristena dojít k jeho rozdělení, obdobně jako v přírodě, kde se jedna ze samic s potomky od původní skupiny oddělí a vytvoří stádo vlastní. "Takže jednu z těch chovných samic a její potomky bychom poslali do jiné zoo," popsal. K tomu by ale mohlo dojít až v horizontu zhruba 15 let.
U sloních samců je situace odlišná. V přírodě se totiž ve věku kolem osmi let začínají postupně oddělovat od mateřské skupiny. Stádo je začíná vytlačovat a samci ho následně sami opouštějí. Tomu odpovídá i chov v zoologické zahradě, kde jsou mladí samci přesouváni do jiných zařízení.
Chovatelé zároveň upozorňují, že odchov slůňat je dlouhodobý proces. Největším rizikem pro mláďata je sloní herpes, který je ohrožuje od narození až zhruba do deseti let věku. Právě proto považují chovatelé slona za dospělého až po dosažení tohoto věku. Samice navíc právě zhruba v deseti letech může mít své první slůně, řekl Kristen.
Součástí péče o slony v pražské zoo je například každodenní trénink, který zahrnuje nejen práci se zvířaty, ale i veterinární úkony, jako jsou odběry krve nebo péče o nohy. Podle chovatelů jde o nezbytnou součást péče o tato vysoce inteligentní zvířata.
Zoo Praha chová slony od roku 1933, kdy z tehdejšího Cejlonu, dnešní Srí Lanky, přišel něco přes rok starý slon indický Baby. Poté se v ní vystřídali čtyři sloni afričtí, jeden slon pralesní a několik dalších slonů indických. Dnes chová pouze slony indické.