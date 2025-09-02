Slevový výbuch v Lidlu: Jaké bomby si pro vás připravil tentokrát
2. 9. 2025 – 7:50 | Zprávy | Anna Pecena
Lidl letos odstartoval září stylem, který by mohl převrátit vaši peněženku naruby... banány za hubičku, kachna pod sto, pivo za babku. Připravte se na nákupní nářez, který vzbudí i váš karma‑alarm. A k tomu elektronika, co vás ohromí svým slevovým koncertem
Banány za 18,90 Kč? To je přece sen!
Ano, čtete správně – banány (1 kg) za neskutečných 18,90 Kč, což je ohromná sleva 53 % oproti běžné ceně. A jako by to nestačilo, rajčata Cherry (500 g) vás řádně dorazí: 59,90 Kč s úsporou 33 %. To zní jako výdej jarní inflační prohlídky... a přitom je to realita!
Mléčné bláznovství & kachní pumelice
Rozhodně si můžete připravit vaši kuchyni na svižnou zvýhodněnou jízdu. Smetana ke šlehání (200 g) stojí jen 23,90 Kč, což je 43 % sleva.
K tomu Máslo Jihočeské Madeta (250 g) za pohodových 54,90 Kč. Ale bomba teprve přichází – kachna chlazená (1 kg) za 89,90 Kč? To je cena, která by měla mít varovný nápis “Nakupujte s rozmyslem — maso mizí jako teplé rohlíky”.
Elektrotrhák: nůžky a vysavač míří za hubičku
Parkside zase drtí marže – elektrické nůžky na živý plot (450 W) seženete za 599,90 Kč s 25 % slevou.
Kromě toho stylový elektrický vysavač a foukač listí (2 600 W) vás vyjde na 799,90 Kč. Levněji techniku pořídíte snad jedině na bleším trhu!
Pivo, pomazánky a mazlíčci – kompletní festival úspor. Potřebujete-li načepovat i trochu radosti, Radegast 12 Ryze hořká (8×0,5 l) je za 159,90 Kč.
K tomu Choceňské tradiční pomazánkové (150 g) za 25,90 Kč – neskutečných 41 % sleva.
A za celý balíček Propesko kapsičky pro kočky/psy (48×100 g) dáte 219,90 Kč. Protože i chlupáči si zaslouží akční zážitek!
Lidl odstartoval září s nabídkou, která může změnit vaše nákupní návyky natrvalo. Banány jako vitaminová bomba, kachna jako gurmánská výzva, technika jako inovace za málo peněz – a k tomu pořádná dávka chlazeného piva. Tohle je leták, před kterým se vaše peněženka neubrání úsměvu — nebo lehkému zoufalství nad vlastním nákupním apetitem!