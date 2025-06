Slevová bomba v Kauflandu: Chytří už nakupují, zbytek bude litovat

Maso, ovoce a káva za ceny, které jsme dlouho neviděli

Kaufland začal léto zostra. Pokud jste se chystali na velký nákup před víkendem nebo plánujete grilovačku, tenhle týden to trefíte do černého. Vepřový bok bez kosti za 94,90 Kč/kg? To už není sleva, to je doslova výprodej. Podobně se do slevy dostal i mletý mix (hovězí + vepřové) nebo kuřecí čtvrtky. Maso tak konečně nekončí jako luxusní položka, ale dostává se zpět na běžný stůl.

Milovníci sladkého, ale zdravého osvěžení si přijdou na své u vodního melounu – Kaufland ho tento týden nabízí za neuvěřitelných 11,90 Kč/kg, což je sleva přes 50 %. To je nejen ideální volba na horké dny, ale i způsob, jak snadno nakrmit celou rodinu bez zatížení peněženky.

A pokud bez kávy ani ráno nevstanete, zbystřete: Segafredo zrnková káva 1 kg stojí jen 269,90 Kč. Sleva činí zhruba třetinu ceny dolů, což u prémiové značky rozhodně není běžné. Tak levné a přitom kvalitní kafe jste letos ještě nepili.

Víno, sýry a domácí pohodlí? Kaufland cílí i na atmosféru

Leták Kauflandu tento týden míří nejen na základní potraviny, ale i na radosti všedního dne. Třeba Prosecco 0,75 l za 59,90 Kč je naprosto ideální volbou na letní večer – třeba na balkóně nebo s přáteli u grilu. Spolu s ním doporučujeme přihodit i Eidam 45 % – 100g plátky za 14,90 Kč. Snížená cena o více než polovinu znamená, že si pohodový večer může dovolit opravdu každý.

A co domácnost? I tam Kaufland cílí. Toaletní papír (8 rolí, 3vrstvý) za 21,90 Kč nebo prací prostředky ve slevách až 40 % dokazují, že tenhle obchod umí přemýšlet komplexně. Nejde jen o jídlo, ale i o udržení rozpočtu pod kontrolou v každé oblasti života.

Proč se tenhle leták vyplatí víc než jindy

Šíře sortimentu: Slevy se netýkají jen vybraného zboží, ale zasahují napříč celým nákupním košíkem – maso, ovoce, mléčné produkty, alkohol, drogerie.

Hloubka slev: V mnoha případech padla cena o třetinu až polovinu. U produktů jako káva, víno nebo prací prostředky jde o stovky korun rozdílu.

Letní sezóna: Grilování, zavařování, osvěžení – právě teď dává smysl nakoupit větší zásoby za výhodné ceny. A právě teď ty ceny skutečně výhodné jsou.

Závěrem? Kdo teď nenakupuje v Kauflandu, ten přichází o víc než jen o slevu

Pokud chcete ušetřit, žít dobře a přitom nehonit každou korunu – tohle je přesně ta nabídka, na kterou jste čekali. Nejde o to, kolik utratíte, ale kolik vám po nákupu zbude. A tenhle týden v Kauflandu to může být víc, než čekáte.