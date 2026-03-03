Sleva másla v Tescu u zákazníků vyvolala otázky, zda nejde tiskovou chybu
3. 3. 2026 – 6:51 | Zprávy | Anna Pecena
Od 25. 2. do 3. 3. 2026 platí v Tescu leták, který může převrátit rodinné rozpočty naruby. Slevy jdou hluboko, ceny padají o desítky procent a některé položky míří na částky, které jsme dlouho neviděli. Připravte si vozíky.
Platnost akce je jasně daná: od 25. 2. do 3. 3. 2026. A právě v tomto období se vyplatí vyrazit do Tesca s nákupním seznamem i pevnými nervy. Některé ceny totiž působí skoro jako návrat v čase.
Máslo pod třicet a hrozny za hubičku
Jedním z taháků je Bohemilk máslo tradiční z Vysočiny 250 g za 29,90 Kč, což představuje slevu 53 %. Ještě nedávno přitom máslo atakovalo úplně jiné cenové hladiny. Podobně výrazná je sleva na červené hrozny bez pecek, 500 g balení vychází na 36,90 Kč místo 69,90 Kč, tedy o 47 % méně.
Zaujme i vepřová kýta bez kosti, 1 kg za 79,90 Kč při slevě 49 %. Milovníci pomazánek mohou sáhnout po Májce, 75 g za 12,90 Kč se slevou 23 %. A kdo si potrpí na sladké snídaně, ocení Tesco toastový chléb 500 g za 15,90 Kč, o 30 % levněji.
Nechybí ani Hello svačinka 100 g za 7,90 Kč nebo Magnesia 1,5 l za 14,90 Kč. Radegast Rázná 10, 0,5 l, vyjde na 13,90 Kč.
Maso, které plní mrazáky
Masová nabídka patří k nejsilnějším částem letáku. Hovězí krk přední bez kosti stojí 249,90 Kč za kilogram se slevou 16 %. Tesco hovězí pečeně bez kosti je za 149,90 Kč, sleva 11 %. Vepřová pečeně bez kosti vychází na 64,90 Kč při dvacetiprocentní slevě.
Velký zájem může být o Tesco mleté maso míchané 500 g za 79,90 Kč, sleva 20 %. Ještě výraznější je zlevnění u kuřecích stehen spodních, 1 kg za 89,90 Kč, což je o 28 % méně. Kuřecí mleté maso 500 g stojí 69,90 Kč se slevou 22 %.
Tesco kuřecí prsní řízky, 1 kg, jsou za 119,90 Kč po slevě 45 %. To je cena, která může rozhýbat i ty, kteří běžně akce nesledují.
Káva, sýry i pomeranče za ceny, které bolí konkurenci
Káva Nescafé Classic 200 g vychází na 149,90 Kč. Pomaranče, 1 kg, stojí 24,90 Kč po padesátiprocentní slevě. Leerdammer plátky lze pořídit za 29,90 Kč se slevou 42 %.
Za zmínku stojí i Choceňský smetanový jogurt 130 g za 12,90 Kč při slevě 35 %. Cukr krystal, 1 kg, je za 15,90 Kč.
Leták tak působí jako jasný signál: kdo nakoupí mezi 25. 2. a 3. 3. 2026, může ušetřit výrazné částky. Otázka zní jediné – vydrží zásoby do konce akce?