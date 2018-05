Slepičí důchodkyně měly skončit v polívce, místo toho nesou 'šťastná vejce'

5. 5. 13:00

Čtyři největší banky v Řecku by za nejméně příznivých podmínek na trhu mohly do roku 2020 přijít asi o 15,5 miliardy eur (téměř 395 miliard Kč). Ukázal to výsledek zátěžového testu, o němž v sobotu informovala Evropská centrální banka. Částka odpovídá poklesu kapitálové přiměřenosti o devět procentních bodů.