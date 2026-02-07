Šlégr: Když vám vypadne první centr, tak to není dobré. Byli jsme ale připraveni
7. 2. 2026 – 17:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr věří, že se národní tým dokáže na olympijských hrách vypořádat se ztrátou plánovaného prvního centra Pavla Zachy.
I proto, že osmadvacetiletý hráč Bostonu se zranil již před týdnem, se kouč Radim Rulík dopředu na tuto možnost připravoval V rozhovoru s novináři ale Šlégr uvedl, že jej ztráta předloňského světového šampiona z Prahy, který měl nastupovat v elitní formaci s hvězdným Davidem Pastrňákem, mrzí
"Měli jsme připravené varianty, takže víme, kdo ho nahradí Jsme na to připravení Samozřejmě ale nejsme rádi, že se něco takového stalo Když vám vypadne první centr, tak to není dobrá zpráva pro žádný tým," řekl Šlégr Zraněného útočníka v nominaci nahradil Filip Chlapík, kapitán Sparty ale určitě nezaujme Zachovo místo a počítá se s ním na pozici křídla "Musíme se tomu přizpůsobit Pavlovi přejeme brzké uzdravení, protože nás to strašně mrzí Je to velké oslabení, ale takový je sportovní život," doplnil bývalý vynikající obránce
Definitivní informace o Zachově neúčasti dostali zástupci národního týmu v pátek večer, kdy se se Šlégrem spojil generální manažer Bostonu Don Sweeney "Byl jsem s Pavlem v kontaktu, volali jsme si skoro každý druhý den Až mi připadalo, že s ním mluvím přespříliš Ale pro nás to bylo důležité a každý den se to měnilo," řekl Šlégr Bezprostředně po zranění to podle něj vypadalo, že opora Bostonu bude brzy fit Nakonec se ale ukázalo, že by nebyl na olympiádě schopen odehrát ani jeden zápas
Zacha se v roce 2024 podílel na zisku světového titulu v Praze, Šlégr ale na jeho zranění spíše než s ohledem na sportovní aspekt nahlížel osobně "Pro mě je to smutný lidský příběh, protože každý z kluků, kteří byli nominovaní, se těšili, že budou reprezentovat Českou republiku Jsou tady všichni hráči z NHL a nejlepší hráči světa Věřím, že je to těžké pro něj i pro nás," uvedl olympijský vítěz z Nagana
Zacha je již třetí český centr z NHL, kterého z nominace vyřadilo zranění Mimo hru jsou i Jiří Kulich a Filip Chytil "Je to bohužel tvrdá realita Ale já si pořád myslím, že máme velice kvalitní hráče i v Evropě Nezatracoval bych je, ani nepodceňoval Myslím si, že tým je dobře poskládaný A Filip Chlapík si nominaci zasloužil Je to dlouhodobý reprezentant, který podává ve Spartě i v národním mužstvu velice dobré výkony," dodal Šlégr