Slavný zpěvák pořídil dcerám bizarního mazlíčka: Jmenuje se Vašík a pes to opravdu není
8. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Proč mít morče nebo kočku, když se místo toho může člověk mazlit s masivním škrtičem?
Známý zpěvák Václav Noid Bárta svou náklonnost ke zvířatům nijak neskrývá.
A to nejen k těm klasickým domácím gaučákům, které byste v domě celebrity tak nějak i čekali. Bavíme se totiž také o hospodářství – někdy v březnu ho popadla drůbeží mánie a založil si opeřenou farmu: „Mám slepice a jednoho kohouta. Mám objednané dvě kachny a jednu husu a začal jsem si líhnout vajíčka v líhni, takže jsem úplně zešílel. Já prostě všechno, co dělám, tak přeháním a tohle jsem taky přehnal, takže z původní malé klece vznikla obří farma, která má asi 1000 metrů čtverečních,“ hlásil svého času s nadšením planoucíma očima pro eXtra.cz.
A i když dojde na mazlíčky, na boloňské psíky u Bártů doma moc nenarazíte: „Pořídil jsem dětem krajtu. Jmenuje se Vašík. Moje prostřední dcera Elinka o hadech ví všechno, jak žijí, jestli jsou jedovatí...“
Žádný důvod k obavám ale prý neexistuje: „On vlastně není nebezpečný vůbec. Já si myslím, že ta slepice je víc nebezpečná. Tyhlety krajty královský jsou naprosto nekonfliktní, vlastně se skoro nestane, že by vás jako kousla,“ tvrdí Bárta.
„Žere jednou za dva až tři týdny, není na nikoho vázaná, takže když jedeme pryč, není to problém,“ pochvaluje si.
Na svérázného člena domácnosti už si prý zvykla i manželka, ačkoliv to chvíli trvalo a zpočátku z obrovského škrtiče nadšením úplně netryskala: „Dneska mu i ona sama mění vodu, a když ho vytáhnu z terária, už se ho vůbec nebojí.“