Slavný zpěvák odešel po útoku z publika, tenhle konec koncertu nikdo nečekal
12. 5. 2026 – 13:17 | Zpravodajství | Alex Vávra
Legendární Eric Clapton zažil v Madridu šokující moment. Během koncertu ho zasáhla vinylová deska hozená z publika a slavný kytarista okamžitě odešel z pódia. Fanoušci přišli o velké finále a sociální sítě zaplavila vlna vzteku i obav o bezpečnost hudebních hvězd.
Měl to být triumfální návrat rockové legendy do španělské metropole po dlouhých 25 letech. Místo velkolepého finále ale přišel šok, zmatení fanoušci a okamžik, který během několika hodin obletěl sociální sítě po celém světě. Erica Claptona během koncertu v Madridu zasáhl předmět hozený z publika a slavný hudebník následně bez jediného slova zmizel z pódia. Publikum tak přišlo o očekávaný přídavek a mezi fanoušky vypukla vlna vzteku.
K incidentu došlo 7. května v hale Movistar Arena během evropské části Claptonova turné pro rok 2026. Jedenaosmdesátiletý kytarista právě dokončil svůj ikonický hit Cocaine a procházel se po pódiu, když z davu náhle přiletěl předmět připomínající vinylovou desku nebo její obal.
Video pořízené fanoušky zachytilo dramatický moment, kdy Claptona zásah viditelně překvapil. Hudebník se na okamžik zarazil, otočil se směrem do publika a krátce nato odešel do zákulisí. Fanoušci v hale nejprve čekali, že jde jen o krátkou pauzu před tradičním přídavkem. Jenže minuty ubíhaly, světla se rozsvítila a bylo jasné, že koncert nečekaně skončil.
Mnozí diváci zůstali v šoku. Clapton totiž během evropského turné pravidelně zakončoval večer skladbou Before You Accuse Me, kterou fanoušci v Madridu očekávali také. Místo velkého finále ale přišlo rozpačité ticho a pískot části publika.
Fanoušci zuřili: Kvůli jednomu člověku zničil koncert pro tisíce lidí
Sociální sítě po koncertu okamžitě zaplavily emotivní reakce návštěvníků. Mnozí neskrývali vztek nad chováním člověka, který předmět na pódium hodil. Podle svědků mělo jít o kartonový obal vinylové desky, který Claptona zasáhl do hrudi a jen těsně minul jeho obličej. Někteří fanoušci psali, že na Claptonův návrat do Madridu čekali celé dekády a že jediný nezodpovědný člověk pokazil večer tisícům lidí. Další upozorňovali, že situace mohla dopadnout mnohem hůř, zvlášť vzhledem k věku slavného hudebníka.
Objevily se také spekulace, zda Clapton koncert ukončil kvůli samotnému zásahu, nebo spíš kvůli šoku a obavám z dalšího nebezpečí. Jisté ale je, že se na pódium už nevrátil. Přestože incident vypadal dramaticky, podle dostupných informací neutrpěl žádné vážné zranění. O několik dní později totiž normálně vystoupil v Barceloně a pokračuje v evropské části turné.
To nyní čekají poslední koncerty v Německu mezi 13. a 17. květnem. V srpnu se Clapton vrátí do Velké Británie na speciální vystoupení v Sandringhamu a v září zahájí sérii koncertů ve Spojených státech. Americká část turné vyvrcholí festivalem Crossroads Guitar Festival v texaském Austinu, který hudebník založil už v roce 1999 na podporu centra pro léčbu závislostí Crossroads Centre na ostrově Antigua.
Eric Clapton se během své kariéry několikrát představil také českým fanouškům. Poprvé vystoupil v Praze už v roce 2001 v tehdejší Sazka Areně a později se do české metropole ještě několikrát vrátil. Jeho koncerty v Česku pravidelně patřily mezi největší hudební události roku a vstupenky mizely během několika hodin.
Nebezpečný trend: Hudební hvězdy čelí útokům přímo na pódiu
Případ Erica Claptona bohužel není ojedinělý. V posledních letech přibývá šokujících incidentů, kdy fanoušci házejí po hudebnících předměty, vbíhají na pódia nebo jinak narušují koncerty.
Jedním z nejznámějších případů se stal incident z roku 2023, kdy zpěvačku Bebe Rexhu během koncertu v New Yorku zasáhl do obličeje mobilní telefon. Úder jí způsobil monokl a musela vyhledat lékařské ošetření. Kelsea Ballerini během vystoupení trefil do obličeje předmět připomínající náramek přátelství a Harry Styles byl při koncertu ve Vídni zasažen neznámým předmětem přímo do tváře.
Obrovský rozruch tehdy vyvolal také incident na koncertě Pink, kdy fanoušek hodil na pódium sáček obsahující popel své zesnulé matky. Sama zpěvačka zůstala po incidentu viditelně v šoku. Ava Max zase uvedla, že ji během koncertu v Los Angeles napadl muž, který jí po úderu poškodil oko.
Ani rok 2024 nepřinesl uklidnění. Nick Jonas utekl z pódia poté, co na něj někdo z publika namířil laser. Zach Bryan přerušil koncert kvůli předmětu hozenému z davu a Billie Eilish zasáhl do obličeje náramek. O rok později pak fanoušek vběhl přímo na pódium během koncertu Katy Perry a chytil zpěvačku za ruku, zatímco country hvězda Luke Bryan dostal během vystoupení zásah míčem do obličeje.
Podle odborníků se stále častěji ukazuje, že hranice mezi obdivem a nebezpečným chováním některých fanoušků mizí. Sociální sítě navíc část lidí motivují k extrémním činům jen kvůli několika sekundám virální pozornosti.
A právě koncert Erica Claptona v Madridu teď mnozí označují za další důkaz, že situace začíná být pro umělce stále nebezpečnější. Místo oslav návratu jedné z největších hudebních ikon světa se řeší nezodpovědné chování jednotlivce, které mohlo skončit mnohem hůř.
Pro tisíce fanoušků ale zůstává největší škodou něco jiného — večer, který měl být nezapomenutelným hudebním zážitkem, se během několika vteřin proměnil v nepříjemný skandál. A mnozí dnes jen doufají, že podobné incidenty nezačnou slavné hudebníky od živých koncertů definitivně odrazovat.