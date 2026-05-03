Slavný herec na pokraji zoufalství: Ve hře je 30 milionů a bývalá žena se hodlá soudit „dokud jeden z nich nechcípne“
3. 5. 2026 – 7:57 | Magazín | Jana Strážníková
Šance na smírnou dohodu, zdá se, neexistuje, a bývalá manželka bez ostychu prohlásila, že bude spor protahovat, jak to jen půjde.
Není žádným tajemstvím, že slavný herec Václav Upír Krejčí nemá co do majetkových poměrů úplně nejlepší období – dům za třicet milionů je totiž předmětem táhlého sporu s exmanželkou, která hodlá soud protahovat, jak to jen půjde. A že Upír kvůli tomu prakticky neměl kde bydlet, jí vcelku očekávatelně moc těžkou hlavu nedělá.
„Moje bejvalka řekla přímo před soudem, že bude dělat obstrukce tak dlouho, dokud jeden z nás nechcípne,“ řekl Krejčí narovinu magazínu eXtra.cz. A vzkazů v podobném stylu prý slýchá spoustu.
Kritická chvíle přitom přišla už v roce 2022, kdy se Upír vyboural a skončil s autem v potoce poté, co zjistil, že ho manželka podvádí. Problém je, že mu následné vyšetření potvrdilo alkohol v krvi. A řízení v opilosti je zbraň, kterou pak manželka neváhala tasit před soudem. Zcela oprávněně, nutno dodat, po pití se za volant zkrátka a dobře nesedá.
Po drsných hádkách a obviňování z alkoholismu se herec nakonec musel z jejich luxusní vily v Nebušicích vystěhovat a od té doby se táhne ostrý soudní spor. Protože původní hercův plán nemovitost prodat, peníze rozdělit, pořídit z nich bydlení dcerám a se zbytkem se smírně rozejít, exmanželka smetla ze stolu.
Herec nicméně nemá jen smůlu: Našel novou lásku, se kterou se loni v létě tajně oženil. A s dávkou černého humoru už svou novou vyvolenou chystá do boje: „Kdybych náhodou chcípnul dřív já, tak doufám, že to za mě převezme moje nová žena,“ ušklíbl se.
Pak ale dodal, že nehodlá nikoho pomlouvat a že se prostě jen chce domoci spravedlivého rozdělení majetku.
Svou novou manželku Lucii si ale nemůže vynachválit: „Z největší iniciativy to byla láska. Takovouhle ženskou jsem si prostě nemohl nechat ujít,“ vysvětlil se spokojeným úsmevěm, proč na nic nečekal a hned se oženil.