Dnes je pondělí 30. března 2026., Svátek má Arnošt
Počasí dnes 7°C Skoro zataženo

Během patnácti minut děti v tomto slavném experimentu odhalily, jak dopadnou v budoucnu

30. 3. 2026 – 17:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Během patnácti minut děti v tomto slavném experimentu odhalily, jak dopadnou v budoucnu
Sledovat v Google Zprávách

Jeden z nejcitovanějších psychologických pokusů minulého století se dodnes objevuje v debatách o výchově i osobním rozvoji a jeho závěry zůstávají inspirativní i dnes.

 Studie, která vznikla před více než padesáti lety na Stanfordské univerzitě, se zaměřila na zdánlivě jednoduchou schopnost – umět si počkat.

Test jedné sladkosti

Experiment, známý jako marshmallow test, vedl psycholog Walter Mischel. Dětem ve věku tří až pěti let nabídl jednoduchou volbu: sníst jednu sladkost hned, nebo chvíli vydržet a získat dvě.

Děti zůstaly samy v místnosti přibližně 15 minut. Před nimi ležel pamlsek, který si mohly okamžitě vzít – nebo odolat pokušení a získat větší odměnu. Právě tato situace měla odhalit, jak se u dětí vyvíjí schopnost odložit uspokojení.

Jak děti bojovaly samy se sebou

Záznamy z experimentu ukázaly, že děti si dokázaly pomáhat různými způsoby. Některé si zakrývaly oči, jiné si zpívaly nebo si vymýšlely hry, aby na sladkost nemyslely. Jedno z dětí dokonce usnulo, aby pokušení jednoduše „přeskočilo“.

Už tehdy bylo zřejmé, že nejde jen o sladkost, ale o schopnost zvládat vlastní impulzy.

Co ukázal časový odstup

O deset let později se vědci k dětem vrátili. Výsledky naznačily, že ti, kteří dokázali čekat, měli často lepší školní výsledky, byli soustředěnější a dokázali lépe plánovat. Naopak impulzivnější děti měly častěji potíže s disciplínou i motivací.

Z těchto závěrů vznikla teorie, že schopnost odkládat uspokojení souvisí s budoucím úspěchem – nejen ve škole, ale i v životě.

Není to tak jednoduché, jak se zdá

Pozdější výzkumy ale ukázaly, že realita je složitější. Některé studie upozornily, že výsledky mohou ovlivňovat i další faktory, například rodinné prostředí nebo socioekonomické podmínky. Jinými slovy – nejde jen o „silnou vůli“. Jak jednoduché a zároveň praktické.

Není divu, že marshmallow test zůstává důležitým symbolem. Ne jako jednoznačný návod na úspěch, ale jako připomínka, že schopnost pracovat s vlastními impulzy hraje v životě větší roli, než si často připouštíme.

Zdroje:
ScienceDaily, Psychological Science, simplypsychology.org, pmc.ncbi
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Stát uvolní rafineriím 100.000 tun ropy z nouzových zásob, schválila vláda

Následující článek

Nenechte se zmást jejich vzhledem. Tihle psi vás překvapí tím, jak jsou chytří

Nejnovější články