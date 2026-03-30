Během patnácti minut děti v tomto slavném experimentu odhalily, jak dopadnou v budoucnu
30. 3. 2026 – 17:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jeden z nejcitovanějších psychologických pokusů minulého století se dodnes objevuje v debatách o výchově i osobním rozvoji a jeho závěry zůstávají inspirativní i dnes.
Studie, která vznikla před více než padesáti lety na Stanfordské univerzitě, se zaměřila na zdánlivě jednoduchou schopnost – umět si počkat.
Test jedné sladkosti
Experiment, známý jako marshmallow test, vedl psycholog Walter Mischel. Dětem ve věku tří až pěti let nabídl jednoduchou volbu: sníst jednu sladkost hned, nebo chvíli vydržet a získat dvě.
Děti zůstaly samy v místnosti přibližně 15 minut. Před nimi ležel pamlsek, který si mohly okamžitě vzít – nebo odolat pokušení a získat větší odměnu. Právě tato situace měla odhalit, jak se u dětí vyvíjí schopnost odložit uspokojení.
Jak děti bojovaly samy se sebou
Záznamy z experimentu ukázaly, že děti si dokázaly pomáhat různými způsoby. Některé si zakrývaly oči, jiné si zpívaly nebo si vymýšlely hry, aby na sladkost nemyslely. Jedno z dětí dokonce usnulo, aby pokušení jednoduše „přeskočilo“.
Už tehdy bylo zřejmé, že nejde jen o sladkost, ale o schopnost zvládat vlastní impulzy.
Co ukázal časový odstup
O deset let později se vědci k dětem vrátili. Výsledky naznačily, že ti, kteří dokázali čekat, měli často lepší školní výsledky, byli soustředěnější a dokázali lépe plánovat. Naopak impulzivnější děti měly častěji potíže s disciplínou i motivací.
Z těchto závěrů vznikla teorie, že schopnost odkládat uspokojení souvisí s budoucím úspěchem – nejen ve škole, ale i v životě.
Není to tak jednoduché, jak se zdá
Pozdější výzkumy ale ukázaly, že realita je složitější. Některé studie upozornily, že výsledky mohou ovlivňovat i další faktory, například rodinné prostředí nebo socioekonomické podmínky. Jinými slovy – nejde jen o „silnou vůli“. Jak jednoduché a zároveň praktické.
Není divu, že marshmallow test zůstává důležitým symbolem. Ne jako jednoznačný návod na úspěch, ale jako připomínka, že schopnost pracovat s vlastními impulzy hraje v životě větší roli, než si často připouštíme.