Slavní, bohatí a nesnesitelní. S těmito herci už mnozí odmítají pracovat
12. 5. 2026 – 11:13 | Magazín | Alex Vávra
Talent, sláva a milionové honoráře ještě neznamenají, že je s hvězdou radost pracovat. Někteří slavní herci si během let vybudovali pověst natolik problematických osobností, že se jim kolegové i režiséři raději vyhýbají. Konflikty na place, přehnané požadavky nebo kontroverzní chování jim totiž v Hollywoodu způsobily více problémů než užitku.
Hollywood na první pohled působí jako svět luxusu, slávy a nekonečných možností. Ve skutečnosti ale jde o prostředí, kde si lidé velmi dobře pamatují každé selhání, konflikt nebo problematické chování. Některé hvězdy se proslavily nejen svým talentem, ale také tím, že s nimi bylo extrémně těžké spolupracovat. Režiséři, producenti i herečtí kolegové často po zkušenosti s nimi prohlásili, že už podobnou spolupráci nechtějí nikdy zažít. Přestože tito herci natočili úspěšné filmy a vydělali studiím miliony dolarů, jejich pověst v zákulisí bývá mnohdy katastrofální.
Shia LaBeouf
Shia LaBeouf byl kdysi považován za jednoho z nejtalentovanějších mladých herců Hollywoodu. Jeho kariéra raketově rostla po filmech Transformers nebo Oko dravce a mnozí předpokládali, že z něj bude herecká megastar na dlouhá léta. Jenže postupně začaly vycházet najevo jeho problémy s chováním, výbuchy emocí a extrémní přístup k herectví.
Během natáčení válečného filmu Železná srdce zašel LaBeouf se svým metodickým herectvím tak daleko, že si údajně schválně vytrhl vlastní zub a několik dní se nemyl, aby působil autentičtěji jako voják z fronty. Někteří kolegové přiznali, že práce s ním byla psychicky vyčerpávající. Režisér David Ayer dokonce uvedl, že LaBeouf dokázal vytvářet na place velmi intenzivní atmosféru, která byla pro část štábu nepříjemná.
Velký skandál přišel i během natáčení filmu To nic, drahá, odkud měl být podle zákulisních informací kvůli konfliktům a problematickému chování odejit. Další ránu jeho pověsti zasadila žaloba bývalé partnerky FKA twigs, která ho obvinila z psychického i fyzického týrání. Od té doby se jeho jméno stalo pro mnoho studií rizikem, protože nikdo nechce spojovat velký projekt s kontroverzemi a negativní publicitou.
Katherine Heigl
Katherine Heigl měla našlápnuto stát se jednou z největších hvězd romantických komedií. Filmy jako 27 šatů nebo Zbouchnutá z ní udělaly miláčka publika a seriál Chirurgové jí přinesl obrovskou popularitu. Jenže její vlastní výroky postupně zničily vztahy s producenty i scenáristy.
Největší poprask způsobila po premiéře filmu Zbouchnutá, když veřejně prohlásila, že film podle ní vykresluje ženy příliš negativně a muže jako neschopné idioty. Režiséra Judda Apatowa její slova šokovala, protože film předtím aktivně propagovala. V Hollywoodu se začalo mluvit o tom, že Heigl nemá problém kritizovat projekty, které jí pomohly ke slávě.
Další velký konflikt přišel kolem Chirurgů. Heigl se rozhodla stáhnout své jméno z nominací na cenu Emmy a veřejně prohlásila, že scénáře seriálu nejsou dost kvalitní na ocenění. Tvůrce seriálu Shonda Rhimes měla být podle médií jejím chováním extrémně rozzuřená. Od té chvíle začala být Heigl vnímána jako herečka, která komplikuje práci a podkopává vlastní projekty. Producenti se jí postupně začali vyhýbat a její kariéra se výrazně zpomalila.
Chevy Chase
Chevy Chase byl v 70. a 80. letech obrovskou komediální ikonou. Filmy jako Bláznivá dovolená nebo Caddyshack z něj udělaly hvězdu první velikosti. Jenže mimo kamery měl pověst člověka, se kterým je téměř nemožné vycházet.
Už během svého působení v pořadu Saturday Night Live měl opakované konflikty s kolegy. Někteří bývalí členové pořadu ho označili za arogantního a povýšeného. Bill Murray se s ním dokonce údajně popral přímo v zákulisí pořadu po ostré hádce. Chase byl známý tím, že ostatní shazoval, dělal si z nich kruté poznámky a často působil dojmem, že se považuje za nejdůležitější osobu v místnosti.
Podobné problémy pokračovaly i o desítky let později během natáčení seriálu Community. Tvůrce seriálu Dan Harmon i další herci otevřeně mluvili o napjaté atmosféře na place. Chase měl údajně urážet kolegy a často odmítal spolupracovat se scénáristy. Situace nakonec zašla tak daleko, že ze seriálu odešel po sérii konfliktů a kontroverzních výroků.
Mnoho lidí z branže tvrdí, že Chase postupně spálil tolik profesních mostů, že dnes už s ním velká část Hollywoodu jednoduše nechce mít nic společného.
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez je symbolem úspěchu, luxusu a perfekcionismu. Vybudovala obří kariéru v hudbě, filmu i módě, ale zároveň se už roky objevují historky o její náročnosti a komplikovaném chování vůči okolí.
V zákulisí je známá svými velmi specifickými požadavky. Média opakovaně psala o tom, že při některých akcích požadovala kompletně bíle zařízené šatny, speciální druhy jídel nebo zákaz očního kontaktu pro část personálu. Ačkoli některé historky mohly být přehnané, její pověst divy se postupně stala legendární.
Někteří bývalí asistenti i zaměstnanci tvrdili, že práce pro Lopez byla extrémně stresující. Objevily se i zprávy, že často komunikuje přes asistenty místo přímého kontaktu s lidmi kolem sebe. Kritici jí vyčítají, že působí chladně a odtažitě vůči štábu nebo hotelovému personálu. Přestože je stále obrovskou hvězdou, v Hollywoodu se často říká, že spolupráce s ní vyžaduje obrovskou trpělivost a schopnost přizpůsobit se jejím pravidlům.
Edward Norton
Edward Norton patří mezi nejrespektovanější herce své generace. Filmy jako Klub rváčů, Kult hákového kříže nebo Birdman dokazují jeho mimořádný talent. Jenže zároveň má pověst člověka, který chce kontrolovat každý detail produkce.
Norton je známý tím, že často zasahuje do scénářů a snaží se ovlivňovat režii i střih filmů. Během natáčení Kultu hákového kříže měl mít obrovské spory s režisérem Tony Kayem. Konflikt zašel tak daleko, že Kaye se později veřejně distancoval od finální verze filmu a tvrdil, že Norton převzal příliš velkou kontrolu nad projektem.
Další známý konflikt přišel po filmu Neuvěřitelný Hulk od Marvelu. Norton údajně požadoval rozsáhlé úpravy scénáře a snažil se výrazně ovlivnit podobu filmu. Marvel Studios nakonec oznámilo, že ho do dalších filmů neobsadí, přičemž studio naznačilo, že problémem nebyl talent, ale komplikovaná spolupráce.
Mnoho režisérů Nortona obdivuje pro jeho inteligenci a pracovní nasazení, jiní ale tvrdí, že jeho potřeba mít vše pod kontrolou dokáže z natáčení udělat nekonečný boj o každou scénu.
Hollywood miluje talent, ale zároveň nesnáší komplikace. Tito herci jsou důkazem, že i slavná jména mohou mít v zákulisí velmi problematickou pověst. Někteří si svou kariéru poškodili vlastními výroky, jiní konfliktním chováním nebo přehnanou potřebou kontroly. Přestože jejich filmy stále vydělávají miliony a fanoušci je milují, mnoho lidí z branže si dnes dobře rozmýšlí, zda s nimi vůbec chtějí vstoupit na stejné natáčení.