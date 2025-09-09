Dnes je úterý 9. září 2025., Svátek má Daniela
9. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Slavná moderátorka začala trénovat na StarDance: "Je to záhul!"
zdroj: Profimedia.cz
Trénink je náročný, ale tanečního turné už se oblíbená moderátorka prý nemůže dočkat.

Oblíbená moderátorka Iva Kubelková si vyrazila i se svou čerstvě single dcerou, modelkou Natálií Jiráskovou, na premiéru Zrádců.

Sama ale žádné ambice účastnit se detektivní reality show nemá: „Já bych do Zrádců nešla,“ prohlásila rozhodně v rozhovoru pro eXtra.cz. Lhát totiž neumí a hlavně nechce, protože jí to je zkrátka proti srsti.

Kam naopak opravdu chce a nemůže se dočkat, je taneční turné StarDance Tour.

„Já se teda těším extrémně, protože to bude velká radost. Plná hala fanoušků StarDance a já se strašně těším na to, že si to užijeme jak my účastníci, tak i diváci,“ rozzářila se při zmínce o taneční soutěži.

S přípravou přitom začala prý už v létě: „Ano, už trénujeme, už jsme začali někdy v polovině července. Bylo to s pauzami během dovolených, ale máme za sebou asi deset patnáct tréninků,“ uvedla.

Pohledná moderátorka dva roky netrénovala, náběh zpět do tempa proto docela zabolel: „Je to trošku náročné a člověk se musí dostat zpět do pohybu, který už trochu znal. Teď je to z nuly na sto a je to trochu záhul,“ přiznala.

Hlavně ale prý prostě stačí chtít: „Psychika určitě hraje roli ve všem, ale ta motivace a radost z toho je to nejdůležitější. Ať člověk dělá cokoliv, když to dělá s radostí, tak to má tu správnou energii a vždycky to zvládne,“ říká rozhodně.

Na ročník StarDance, kterého se účastnila, vzpomíná pouze s největší radostí. Občas to ale musela být docela solidní divočina, protože o některé historky se prý veřejně podělit nelze: „Samozřejmě se děly zábavné věci den co den, ale buď jsou to historky, které se nedají moc prezentovat, nebo to byla prostě velká dřina,“ smála se.

