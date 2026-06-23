Slavná moderátorka ostře zpražila Bachelora a Love Island: "Nevěřím na ty naplácaný show"
23. 6. 2026 – 10:06 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná moderátorka by prý nabídku na spolupráci od některých reality show nepřijala za žádnou cenu.
Někomu by mohla kritika moderních reality show z úst oblíbené moderátorky Terezy Pergnerové přijít mírně pokrytecky – však celkem nedávno moderovala reality show Honeymoon, jejímž ústředním tématem bylo také hledání lásky.
Sama moderátorka ale vysvětluje, že mezi formátem Honeymoonu a moderního Bacheloru či Love Islandu vidí velmi jasné rozdíly.
Ten největší je, že by na spolupráci s Bachelorem nebo Love Islandem nekývla, protože se rozhodla, že bude dělat jen na projektech, kterým sama věří.
„Proto jsem vzala Honeymoon, protože v Honeymoon opravdu byla šance, že lidi můžou najít člověka, se kterým si posléze můžou v normálním životě rozumět,“ vysvětluje Tereza pro eXtra.cz.
V případě moderních oblíbených reality show je ale prý všechno jinak: „Já nevěřím na ty naplácaný show. Není to tak, že bych je odsuzovala. To rozhodně ne. Já myslím, že divák si určí, na co se chce dívat, ale rozhodně to není můj šálek kávy,“ dodává bez příkras.
„Takže ze sebe bych nemohla slevit,“ zakončila rozhodně.
Jinak řečeno, nemyslí si, že účastníci Bacheloru nebo Love Islandu přijedou do soutěže doopravdy hledat lásku. Stejně tak jí ale překvapilo, že Honeymoon, tedy show, která moderovala, nebyla moc úspěšná.
„Já právě měla krásné reakce a já nevím, kde vzniklo to hodnocení, že to nebylo úspěšný, protože já jsem si poslouchala samý hlasovky od Primy, že si vede dobře,“ vzpomínala.