Slavná herečka stále čeká na toho pravého: "Mně se musí rozklepat kolena"
20. 5. 2026 – 11:09 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka se netají vysokými nároky, byť sama ví, že možná právě kvůli nim nikdy neměla rodinu.
Oblíbená herečka Bára Fišerová se už za dva roky přidá do renomovaného klubu padesátnic, rodinu a stále hnízdečko ale nemá. Jak sama přiznává, dost možná za to mohou její velké nároky, když přijde na lásku.
Slevit z nich a zradit tak samu sebe ale nehodlá.
„Mně se musí rozklepat kolena. Musí tam být chemie na první pohled.“ prohlásila bez příkras pro magazín Expres.
„Daň za to, že neumím dělat kompromisy, je asi to, že nemám rodinu,“ dodala trochu smutně.
Právě dnes slaví 48. narozeniny, takže čas najít toho pravého ještě má. Láska se na věk neptá, jak dobře víme.
„Nějaký hezký vztah, myslím si, na mě ještě čeká,“ pokračovala herečka.
Něco už se dokonce možná rýsuje, jak naznačila: „Myslím, že jsem na počátku hezkého vztahu, ale nechci to zakřiknout,“ svěřila se.
Zároveň už by pomalu bylo na čase – Bára se totiž velmi dlouho vzpamatovávala poté, co jí po dlouhých letech selhal vztah s člověkem, kterého už považovala za toho pravého. A kdo poctivě sleduje české celebrity, ví, že štěstí na vztahy Bára opravdu moc neměla a má za sebou prakticky jen jeden problematický vedle druhého.
„Byla jsem deset let s mojí největší láskou a pak jsem měla pocit, že už to srdce nikdo znovu neotevře,“ přiznala upřímně.
Tak ať už je jen lépe.