Slavia vyčíslila ztrátu v souvislosti s tresty za derby na 50 milionů korun
12. 5. 2026 – 16:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalová Slavia vyčíslila finanční ztrátu v souvislosti s disciplinárními tresty za nedohrané pražské derby se Spartou na 50 milionů korun.
Po mimořádném zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace to zástupcům médií řekl místopředseda představenstva Martin Říha a potvrdil, že se Slavia neodvolá.
Komise zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní ligové utkání na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů soupeře. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
"Přicházeli jsme s vědomím, že předpokládané sankce se můžou blížit horním sazbám. S kontumací utkání jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo," řekl Říha. "V kombinaci pokuty a odehrání čtyř utkání bez diváků utrpí klub ztrátu asi 50 milionů," dodal.
Vedení Slavie dnes během disciplinárního jednání dostalo i další špatnou zprávu. "Zastupitelstvo Šeberova nás prostřednictvím paní starostky dopisem informovalo, že ruší svoje usnesení, kterým umožňovalo do budoucna vybudování tréninkového zázemí pro náš A-tým. Nadále se bude jednat jen o tréninkovém centru pro mládežnickou akademii," oznámil Říha.
Vršovický klub dlouhodobě plánoval, že v pražském Šeberově postaví tréninkové centrum pro celý klub včetně prvoligového A-týmu. Starostka městské části Petra Venturová dnes původní dohodu korigovala. "Je to přímý důsledek dění v derby," potvrdil Říha.
Sparta díky kontumaci tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů. "Je to jednoduchá matematika. Máme náskok o tři body nižší. Nicméně tři zápasy před koncem věříme, že tým zmobilizuje síly, a ačkoliv byli hráči pouhé tři minuty od zisku titulu, že se zkoncentrují na potřebná vítězství," řekl místopředseda představenstva Slavie.
Klub bude chtít část peněz na pokutu vymáhat i od diváků, kteří vnikli neoprávněně na trávník.
Po nedohraném derby dostala vysokou pokutu i Sparta. Musí zaplatit 600.000 korun za výtržnosti fanoušků, kteří poničili zařízení stadionu a vhazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů.