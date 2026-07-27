Slavia porazila Slovácko 5:1, trenér Trpišovský má 250. ligovou výhru
27. 7. 2026 – 0:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie vykročili za obhajobou titulu jasnou výhrou 5:1 nad Slováckem.
Trenér Jindřich Trpišovský si v úvodním kole nové ligové sezony připsal 250. vítězství v nejvyšší soutěži. Skóre otevřel hostující Pavel Juroška, za Pražany se ještě do přestávky dvakrát trefil nováček Wiktor Nowak, po jednom gólu přidali Mojmír Chytil a Adonija Ouanda. Po přestávce Slovácko bez vyloučeného Jurošky inkasovalo z penalty, kterou proměnil Chytil. V závěru dostal červenou kartu i domácí Mikuláš Konečný.
Slavia prohrála se Slováckem jen jednou z minulých 26 ligových zápasů a v Edenu zdolala soupeře z Uherského Hradiště pojedenácté za sebou. V prvním kole zvítězila teprve podruhé z posledních pěti sezon. Slovácku nevyšla soutěžní premiéra pod trenérem Janem Jelínkem, který předtím působil u rezervy Pražanů.
V základní sestavě domácích se objevili nováčci N'Guessan, Nowak, Ouanda a Šturm, s nimi také tři mladí odchovanci Konečný, Piták a Kolísek. V poli je doplnili tři účastníci letního mistrovství světa Holeš, Sadílek a Chytil. Slovácko se v uplynulém ročníku zachránilo až v baráži, nový kouč Jelínek do základní sestavy z posil nasadil Štěpánka, Puškáče a Krále.
Disciplinární komise Slavii kvůli květnovému nedohranému derby se Spartou na čtyři domácí soutěžní zápasy uzavřela hlediště. Pražané si dnes odpykali třetí část trestu, po úpravě pravidel ale mohly na tribuny děti do 12 let. Utkání sledovalo 1561 diváků.
Hosté se ve 12. minutě překvapivě ujali vedení. Puškáč uvolnil Jurošku, který svůj únik zakončil nekompromisní střelou pod břevno. Favoritovi však trvalo jen čtyři minuty a 27 sekund, než skóre otočil.
Nejprve po N'Guessanově hlavičce Chytil z otočky zády k brance vyrovnal. Šturmův centr pak brankář Urban podcenil a volný Nowak si pohotově připsal první trefu v české lize. Góly Slavie dělily dvě minuty a 27 sekund.
Další důležitý moment nastal, když Kolísek o chvíli později jako poslední hráč stáhl unikajícího Ndefeho, ale rozhodčí Pechanec mu ukázal jen žlutou kartu. Pražané pak už neměli žádný problém a do poločasu prakticky rozhodli.
Šturm v 35. minutě po rychlém autu připravil Ouandovi první soutěžní branku v červenobílém dresu. Autor ji neslavil, ještě na jaře hostoval ve Slovácku. V nastaveném čase první půle po dalším rychle vhozeném autu podruhé skóroval Nowak.
Ve druhém dějství Slovácko přišlo po hodině hry o vyloučeného Jurošku. Přesilovku využil Chytil, který v 76. minutě proměnil penaltu. Domácí vývoj s přehledem kontrolovali. Na hřiště se dostali i nováčci Labík, Kačor a Ayaosi a také reprezentanti Provod a Chaloupek. Slavia doma podruhé za poslední tři ligové duely dala pět gólů, v Edenu v nejvyšší soutěži prohrála jediný z posledních 48 zápasů (kontumačně derby).