Slavia podlehla 0:3 Interu a utrpěla první porážku v Lize mistrů i v sezoně
1. 10. 2025 – 0:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté pražské Slavie ve 2. kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Miláně Interu 0:3 a ve 13. soutěžním duelu utrpěli první porážku v sezoně.
Finalisty posledního ročníku poslal do vedení po půlhodině kapitán Lautaro Martínez a záhy zvýšil Denzel Dumfries. V 65. minutě pojistil výsledek svým druhým gólem Martínez.
Čeští šampioni zůstávají v tabulce na jednom bodu za úvodní domácí remízu 2:2 s Bodö/Glimt, "Nerazzurri" jsou v součtu s vítězstvím nad Ajaxem Amsterodam stoprocentní. Slavia v soutěžích UEFA nezvítězila ani v desátém duelu na italské půdě a nezopakovala výsledek 1:1, který s Interem na San Siru uhrála před šesti lety v tehdejší skupinové fázi Ligy mistrů.
Hlavní část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. K dalšímu kolu Slavia pocestuje znovu do Itálie, 22. října změří síly s Bergamem, které dnes zdolalo 2:1 Bruggy.
"Upřímně, náš plán moc nefungoval. Už od začátku jsme chtěli hrát trochu jinak, být aktivnější, nedostat se do takové pasivity. I když jsme nehráli, jak jsme chtěli, ve finále jsme soupeře do moc šancí nepouštěli. Soupeř nás ale hned potrestal za chyby, které jsme udělali," litoval v rozhovoru s Nova Sport trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
Kouč Pražanů vsadil na sestavu bez klasického útočníka, nejvýše se pohyboval Kušej. Ve stoperské trojici nastoupil Vlček místo zraněného Holeše, na levém kraji dostal šanci Hašioka. Na dvougólového střelce z úvodního kola Mbodjiho se od úvodu nedostalo. Mezi tři tyče se po dvou utkáních vrátila brankářská jednička Staněk, jehož trápila viróza. Interu nechyběly útočné hvězdy Martínez s Thuramem, z největších opor začal na lavičce jen záložník Barella.
Nejaktivnější fanoušci Interu se kvůli sporům s vedením klubu nestarali o atmosféru utkání, a tak byly na osmdesátitisícovém stadionu slyšet takřka výhradně necelé čtyři tisícovky slávistů v sektoru hostů. Obraz hry byl ale opačný. V šesté minutě Dumfries z malého vápna nedokázal usměrnit do sítě propadlý roh a o chvíli později vytáhl Staněk dobrý zákrok po Thuramově obstřelu.
Italští vicemistři uzamkli soupeře na jeho polovině a nepouštěli ho do útočných akcí. V 23. minutě zahrozili znovu po rohovém kopu, Martínezova hlavička proletěla těsně nad břevnem. Vzápětí měl další stoprocentní příležitosti Thuram, zblízka rovněž minul.
Slavia přestála velké šance soupeře, nakonec mu ale gól doslova darovala. Staněk chtěl při rozehrávce ve vápně posunout míč na Zimu, přihrál ale přímo na nohu Martínezovi, který zakončil do odkryté sítě.
"Chtěl jsem to otáčet na druhou stranu. Řekli jsme si před zápasem, že budeme chtít hrát. Obrovská chyba, vím to. I když jsme nehráli dobře, srazil jsem nás na kolena. Dnes se mi to nepovedlo," připustil Staněk.
Argentinský kanonýr se trefil v Lize mistrů i v lednu na Letné při výhře 1:0 nad Spartou. O čtyři minuty později navíc Acerbi z pozice stopera vyvezl míč, Thuram se uvolnil na křídle a před prázdnou bránou našel skórujícího Dumfriese.
Inter v úvodním dějství přestřílel český tým 13:1, a tak Slavia vyběhla do druhé půle i s novými tvářemi Chorým a Schranzem, krátce nato přišel do hry i Mbodji. Pražané byli aktivnější než v první půli, i tak "Nerazzurri" s přehledem kontrolovali výsledek a prodloužení domácí série neporazitelnosti v Lize mistrů na 17 zápasů.
V 58. minutě Martínez vyslal do samostatného úniku Sučiče, ten udělal Staňkovi kličku a střílel do prázdné brány, míč ale na poslední chvíli vykopl skluzem Chaloupek. V 65. minutě už Inter definitivně rozhodl. Thuram posunul patou míč na Bastoniho, který našel na zadní tyči Martíneze a ten stejně jako při výhře 3:1 v Edenu před šesti lety vstřelil Slavii dvě branky.
Domácí kouč Chivu ihned sáhl ke čtyřnásobnému střídání a stáhl ze hry i Martíneze s Thuramem. Slávisté se snažili alespoň o čestný úspěch, přesto v pohárech počtvrté za sebou prohráli venku bez vstřeleného gólu. Neskórovali poprvé od 8. dubna a porážky 0:1 s Olomoucí v MOL Cupu. Jedinou střelu mezi tři tyče zapsal až v 81. minutě z přímého kopu Cham.
Slavia v éře trenéra Trpišovského nezvítězila na San Siru ani na třetí pokus, vloni v březnu tam podlehla v Evropské lize 2:4 druhému milánskému velkoklubu AC. Pražané při třetí účasti v "milionářské" soutěži stále čekají na celkově druhý triumf, v pohárech nevyhráli devětkrát v řadě. Nenaladili se tak ideálně na nedělní ligové derby na Spartě.
"Byl to pro nás důležitý zápas. Hráči měli správný přístup, musím je pochválit. Utkání jsme od začátku jasně kontrolovali. Jsem také rád, že jsem mohl dát prostor hráčům, kteří dosud hráli méně," uvedl rumunský trenér Interu Cristian Chivu.