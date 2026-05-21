Slávek Boura v insolvenci! Dohnaly ho dluhy: "Splatím, nemám s tím problém"
21. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Umělec, moderátor, bohém a rebel se topí v dluzích. Je ale na nejlepší cestě se z bídy dostat.
Moderátor Slávek Boura se, jak si všiml magazín eXtra.cz, dostal do insolvence. Dohnaly ho dluhy, staré hříchy a divoký život – na zdravotním má dlužit zhruba 324 tisíc korun, na sociálním pak dokonce 909 tisíc korun.
Největší položkou byl dluh firmě T Servis, od níž si Boura půjčil pódiovou techniku a podobně, a které měl dlužit 2,38 milionu. Tato směnka se už ale v pozdější dokumentaci vůbec nevyskytuje, což sám moderátor obratem vysvětlil.
„Do insolvence jsem se přihlásil kvůli té směnce za 2,4 milionu korun, jinak bych do ní vůbec nešel. Souviselo to ještě s muzikálem Naháči,“ vysvětlil Boura zmíněnému magazínu.
Naháči se hráli sotva pár dní a skončili tragickým neúspěchem. Studiová technika zřejmě opravdu pocházela od T Servisu.
„Jenže firma, která měla tu směnku, se nakonec pokusila svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení až rok po zákonné lhůtě, takže jim to neuznali,“ vysvětlil Boura.
„Dluhy splatím, nemám s tím problém,“ dodal.
Toto prohlášení, zdá se, myslí vážně: Díky insolvenčnímu řízení a oddlužení musí zaplatit jen zhruba třetinu celkových dlužných částek a nevypadá to, že by si chtěl nechat příležitost zbavit se dluhů jen tak uniknout:
Jak si například všimli novináři, nedávno mu finančák našel nedoplatek 30 tisíc, který, vzhledem k tomu, že vznikl až po schválení insolvence, mohl celé oddlužení položit. Boura ho ale ihned doplatil a nebezpečí zažehnal.
Moderátor se momentálně živí... U sebe. Je totiž zaměstnán v Hejbni pusou, s. r. o., kterou spoluvlastní. Sám sobě napsal a podepsal pracovní smlouvu a jeho přiznaný příjem za moderátorskou a logopedickou práci činí 32 tisíc čistého.
Z něj si insolvenční správce bere necelých 13 tisíc na dluhy. Pokud tak nic nepokazí a tento režim bude pokračovat, Boura bude čistý a bez dluhů někdy v roce 2028.