Slastné ochlazení za zlomek běžné ceny! Action prodává stroj na domácí zmrzlinu i ledovou tříšť
28. 5. 2026 – 7:55 | Magazín | BS
V současných vedrech by po zmrzlině sáhl snad každý. A ještě lepší je mít jí po ruce vlastní neomezenou zásobu.
Léto udeřilo v plné síle a kdy jindy se porozhlédnout po stroji na domácí zmrzlinu nebo ledovou tříšť, než ve chvíli, kdy venku pere slunce a vyjít ze dveří člověku připadá, jakoby omylem zabočil do pece.
To se pak zmrzka opravdu hodí. Obzvlášť, když za zmrzlinovač nemusíte vysolit horentní sumu, protože jeden takový se skví v novém letáku oblíbeného řetězce Action.
Jasně, zákazníci Actionu jsou zvyklí házet do košíku věci za desetikoruny, maximálně stokoruny, takže cena z toho úhlu pohledu vlastně docela zarazí: výrobník zmrzliny a ledu značky Alpina stojí 2 499 Kč.
Ne, není to moc. Jedná se totiž o velmi dobře vybavený a výkonný přístroj, za který byste od prémiových výrobců úplně v pohodě vysázeli na stůl částky k deseti tisícům korun.
Nabídka z Actionu za necelých dva a půl tisíce tak sice nepatří mezi drobné položky za padesátikorunu, ale oproti zavedené konkurenci představuje už opravdu zajímavý zlomek ceny. Navíc za zařízení, které toho zastane docela hodně.
Model od značky Alpina se totiž nesoustředí jen na jeden letní trik, ale rovnou na celou škálu osvěžujících funkcí.
Bleskový výrobník ledu: Nepotřebujete čekat hodiny. Přístroj dokáže vyprodukovat první kostky ledu už za divokých 10 minut. Za jediný den je pak schopen "vyplivnout" až 15 kilogramů ledu, což bez problémů pokryje i náročnou víkendovou grilovačku či míchané drinky pro celou rodinu.
Domácí zmrzlina a sorbety: Pokud máte chuť na něco sladšího, přístroj disponuje integrovaným šlehacím modulem. Stačí nalít ovocnou dřeň nebo připravený smetanový základ, nastavit program a za 40 až 60 minut máte hotovou pravou domácí zmrzlinu. Věřte, chutnat bude skvěle a dát si zmrzlinu bez éček, z čerstvého ovoce, o kterém víte, odkud pochází, je opravdu pořádný rozdíl.
Osvěžující ledová tříšť: Pro děti zřejmě ta vůbec nejlákavější funkce. Speciální režim vytvoří jemnou ledovou tříšť, kterou stačí zalít libovolným domácím sirupem a „slush“ je na světě.
Pokud si za léto dáte jeden nanuk a kostku ledu si vzpomenete vhodit do pití jednou do měsíce, pravda, stroj nejspíš nevyužijete.
Pokud ale přes léto žijete na terase, často pořádáte oslavy, grilujete pro přátele, nebo prostě a dobře nedáte na zmrzlinu dopustit, může se investice do multifunkčního zmrzlinovače klidně vrátit během jediné sezóny.