Skvrny zmizí, peníze zůstanou: Značkový odstraňovač nečistot stojí v Actionu momentálně polovinu běžné ceny
30. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
V oblíbeném diskontním řetězci se občas dají pořídit i produkty renomovaných značek za velmi dobré peníze. Současná nabídka potěší každou hospodyni nebo hospodáře, který se stará o domácnost.
Diskontní řetězec Action jsme si už dávno navykli spojovat spíše se situacemi, kdy se poohlížíme o nějaké levnější, ne úplně značkové alternativě výrobku. A v takovou chvíli opravdu není moc lepších možností: V Actionu zpravidla najdeme neznačkové kompromisy, které nevypálí díru do peněženky a svůj účel splní také velmi dobře.
To ale neznamená, že by snad byl sortiment úplně prostý značkových věcí. A občas se poštěstí a naskytne se možnost pořídit i výrobek opravdu renomovaného výrobce za velmi příjemné peníze.
Jednu takovou máme zrovna před sebou v současném letáku: Najdeme v něm totiž pomocníka pro každého, kdo doma řeší praní a skvrny: Odstraňovač skvrn Vanish pro bílé prádlo v prášku. Slibuje odstranění i těch nejodolnějších skvrn a náležité vybělení bílých kusů oblečení. A kdo už dřív používal Vanish, ví moc dobře, že tyto sliby zpravidla také vážně plní.
V Actionu momentálně vyjde na velmi přátelských 119,90. Jedná se přitom o objemné 600g balení, což se rovná velmi dobrému poměru cena - výkon. Když se rozhlédnete po internetu ke konkurenci, zjistíte totiž, že řada obchodů nabízí menší balení za větší peníze.
Po přepočtu ceny na váhu je pak nabídka Actionu kolikrát i o 50 % výhodnější než v jiných obchodech. A to už stojí za pozornost.
Práškový odstraňovač vystačí zhruba na deset praní v pračce, jeden výkon tak vyjde v přepočtu na 12 korun. V případě nutnosti a mimořádně tvrdohlavých skvrn ho ale samozřejmě můžete použít i při ručním drhnutí.