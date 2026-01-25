Skupina senátorů chce po další střelbě v Minneapolis zablokovat financování části vlády
25. 1. 2026 – 15:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS).
Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana federálními agenty v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP.
Financování značné části federální vlády, včetně DHS a ministerstva obrany, vyprší 31. ledna. Prodloužení financování do září již schválila Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni. Zapotřebí je ale také schválení 100členným Senátem. I tam mají republikáni většinu, avšak nemají dost křesel na schválení zákonů bez podpory demokratů.
Lídr senátních demokratů Chuck Schumer uvedl, že senátní demokraté zákony o výdajích, které se týkají i DHS nepodpoří. To by na konci ledna mohlo vést k částečnému shutdownu, tedy částečnému omezení chodu federální vlády.
Demokraté tvrdí, že legislativa, která zahrnuje financování široké škály vládních agentur, neobsahuje dostatečná omezení vztahující se na Úřad pro imigraci a cla (ICE).
Schumer řekl, že to, co se děje v Minnesotě, je "otřesné". Demokraté usilovali o rozumné reformy v návrhu zákona o financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale kvůli odmítnutí republikánů postavit se prezidentu Donaldu Trumpovi je návrh zákona o DHS "žalostně nedostatečný," dodal.
V sobotu byl při potyčce s federálními agenty v Minneapolisu zastřelen 37letý Alex Pretti. Stalo se tak méně než tři týdny poté, co agent ICE v Minneapolisu zastřelil Renee Goodovou.
Federální a státní úřady zastřelení Prettiho popisují odlišně. DHS tvrdí, že agenti stříleli v sebeobraně a že Pretti měl zbraň a odmítal se nechat odzbrojit. To ale odmítají očití svědci, minnesotské úřady a rodina zastřeleného s tím, že Pretti měl v ruce mobil, nikoliv zbraň.
Pretti, který byl zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče a staral se o válečné veterány, se k protestům proti ICE připojil po zastřelení Goodové. "Byl to člověk, kterému opravdu záleželo na druhých. To, co se děje v Minneapolisu i po celých Spojených státech v souvislosti s ICE, ho velmi trápilo — stejně jako miliony dalších lidí," řekl jeho otec Michael Pretti agentuře AP.
Maskovaný příslušník ICE 7. ledna zastřelil Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají.
Americký ministr obrany Pete Hegseth mezitím na X zveřejnil obrázek s "návodem", jak se vyhnout ICE. "Nebuďte zde nelegálně, neútočte na agenty ICE a dodržujte federální a státní zákony," uvádí se v příspěvku. Pretti i Goodová byli občané Spojených států.