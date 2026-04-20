Skupina hlásící se k požáru v Pardubicích dala na web dokumenty, které prý sebrala ve frimě LPP
20. 4. 2026 – 14:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction umístila dnes na svůj web dokumenty, o kterých tvrdí, že je sebrala při žhářském útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích
Na bezpečnost ČR to podle policie nemá vliv. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík ČTK řekl, že na webu nepřibylo nic významného. Ve věci podle něj pokračuje trestní řízení. Vyjádření LPP Holding ČTK zjišťuje.
Skupina krátce po požáru uvedla, že ve firmě sebrala tajné materiály a zveřejní je, pokud společnost veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Dala jí ultimátum do dnešního rána.
"Nejedná se o dokumenty, které by měly jakýkoliv vliv na bezpečnost v České republice. Jelikož ve věci stále probíhá trestní řízení, tak bohužel nelze být konkrétní," uvedl mluvčí. Pardubická firma také již dříve odmítla vazby na Elbit Systems s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
Požár vypukl 20. března a postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Oheň způsobil škody za stovky milionů korun. Policie v kauze dosud podle dostupných informací zadržela deset lidí. Pět lidí zatkla v Česku, jednu ženu na Slovensku. Tři zadržení jsou také v Polsku a jeden v Bulharsku.
Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Šest lidí, včetně na Slovensku zadržené Američanky, je ve vazbě.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Ředitel bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka dnes v podcastu Deníku.cz uvedl, že různé vyšetřovací verze platí. Domnívá se však, že by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. "Kdybych měl říct čistě svůj soukromý názor, daný třeba nějakými zkušenostmi, tak si myslím, že to je útok, který provedli skutečně levicoví extremisté a že byli inspirováni podobnými akcemi, které se dějí v západní Evropě, v Británii, v Německu, ve Francii a v dalších zemích," řekl.