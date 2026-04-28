Skrytá hrozba v řekách: Ryby mění chování kvůli drogám
28. 4. 2026 – 15:46 | Zpravodajství | Alex Vávra
Stopy kokainu ve vodě mění chování lososů a nutí je plavat dál, než je pro ně přirozené. Nová studie ukazuje, že za tím nestojí jen samotná droga, ale hlavně její rozkladná látka, která se v přírodě hromadí a může nenápadně narušovat celý vodní ekosystém.
Na první pohled to zní jako absurdní scénář z filmu, ve skutečnosti jde ale o realitu moderního světa. Drogy, které lidé užívají ve městech, nekončí jen v kanalizaci – jejich stopy se dostávají do řek, jezer i oceánů. A právě tam začíná příběh, který vědce znepokojuje čím dál víc. Ukazuje se totiž, že kokain a jeho rozkladné látky mohou měnit chování ryb způsobem, který by mohl narušit celé ekosystémy.
Vodní prostředí je dnes doslova chemickým koktejlem. Kromě běžných léčiv se v něm nacházejí i nelegální drogy. Kokain už byl prokázán u řady mořských i sladkovodních živočichů, od krevet po žraloky. Nový výzkum publikovaný v časopise Current Biology ale poprvé ukazuje, co se může dít přímo ve volné přírodě – a výsledky jsou překvapivé i znepokojivé.
Tým vedený Marcusem Michelangeliem z Griffith University sledoval 105 mladých lososů v jezeře Vättern, druhém největším jezeře ve Švédsku. Ryby byly rozděleny do tří skupin – jedna byla vystavena kokainu, druhá jeho hlavnímu metabolitu benzoylecgoninu a třetí sloužila jako kontrolní. Pomocí implantátů vědci simulovali podmínky, které odpovídají skutečnému znečištění ve vodních tocích.
Změny v chování a pohybu ryb
Výsledky ukázaly, že drogy ovlivňují ryby mnohem víc, než by se dalo čekat. Všechny lososy během experimentu postupně zpomalovaly, což je přirozený jev. Jenže ke konci studie se obraz dramaticky změnil. Ryby vystavené kokainu i jeho metabolitu byly výrazně aktivnější než jejich „čistí“ kolegové.
Rozdíly byly markantní. Lososi ovlivnění kokainem uplavali v závěru studie přibližně o 5 kilometrů více než kontrolní skupina. Ještě výraznější efekt měl benzoylecgonin – ryby vystavené této látce urazily téměř o 14 kilometrů více, tedy zhruba dvojnásobek vzdálenosti. To ale není všechno. Změnily se i jejich migrační trasy. Zatímco neovlivnění jedinci zůstávali v jižní části jezera, ostatní se vydávali na sever, dál od známého prostředí. Někteří lososi vystavení metabolitu se nakonec ocitli o více než 12 kilometrů dál od místa vypuštění. Takové změny mohou zásadně ovlivnit, kde ryby hledají potravu, jak se vyhýbají predátorům a jak úspěšně přežívají.
Znepokojivé je i to, že zvýšená aktivita není nutně výhodou. Ryby mohou spalovat více energie, což je nutí častěji hledat potravu. Tím se ale vystavují většímu riziku, že se samy stanou kořistí. V prostředí, kde jde o přežití každý den, může taková změna znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
Rizika pro ekosystémy a další výzkum
Jedním z největších překvapení studie je fakt, že silnější účinek než samotný kokain měl jeho metabolit benzoylecgonin. Metabolit je látka, která vzniká v těle při rozkladu jiné látky – v tomto případě kokainu. Když člověk drogu užije, organismus ji začne chemicky štěpit, aby ji mohl vyloučit. Výsledkem tohoto procesu jsou právě metabolity, tedy „produkty rozkladu“. Benzoylecgonin je hlavní metabolit kokainu a do prostředí se dostává močí a odpadní vodou. Protože čistírny odpadních vod tyto látky často nedokážou úplně odstranit, hromadí se ve vodě a mohou působit na vodní organismy.
To představuje problém i pro vědecké hodnocení rizik. Dosud se totiž většina výzkumů soustředila hlavně na samotný kokain, zatímco jeho rozkladné produkty zůstávaly stranou. Nová zjištění naznačují, že právě tyto „neviditelné“ látky mohou mít na přírodu ještě větší dopad.
Znečištění vodních toků přitom není omezené jen na kokain. V minulosti byly zaznamenány případy pstruhů reagujících na metamfetamin nebo ryb, které kvůli antidepresivům ztrácely strach z predátorů. Vědci tak čím dál častěji varují, že lidská chemie mění chování zvířat způsoby, které teprve začínáme chápat.
Dobrou zprávou alespoň je, že podle odborníků nepředstavují tyto látky významné riziko pro lidi konzumující ryby. Koncentrace odpovídají běžným hodnotám ve vodě a postupně se rozkládají. Skutečné nebezpečí se tak týká především samotných ekosystémů. Výzkumníci nyní chtějí zjistit, zda znečištění ovlivňuje také rozmnožování lososů nebo délku jejich života. To by mohlo mít zásadní důsledky nejen pro jednotlivé druhy, ale i pro celé potravní řetězce.
Příběh lososů vystavených kokainu tak není jen kuriozitou, ale varováním. Ukazuje, jak hluboko dokáže lidská činnost zasahovat do přírody – často nenápadně, ale s potenciálně dalekosáhlými následky. Pokud se tyto trendy nezmění, mohou se naše řeky a jezera stát prostředím, kde budou zvířata reagovat spíš na chemii než na přirozené instinkty.