Skotové ovládli Boston. Vypili hospody do sucha a Američané je teď zbožňují
19. 6. 2026 – 9:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
Do Bostonu a okolí dorazilo přes 20 tisíc skotských fanoušků a proměnili mistrovství světa v obří oslavu. Vyprodali zásoby piva, zaplnili hotely, vybrali statisíce korun na charitu a svou bezprostředností si získali místní obyvatele natolik, že by je nejraději vůbec neposílali domů.
Pro většinu fanoušků je mistrovství světa především o fotbale. Pro obyvatele Bostonu a okolí se ale letošní turnaj proměnil v něco mnohem většího. Do Nové Anglie totiž dorazily desetitisíce skotských fanoušků, kteří během několika dnů dokázali vyprodat zásoby piva, zaplnit hotely, rozpumpovat místní ekonomiku a současně si získat pověst jedněch z nejsympatičtějších sportovních příznivců na světě. Místní je vítají s otevřenou náručí, podnikatelé hlásí rekordní tržby a mnozí obyvatelé otevřeně přiznávají, že by si přáli, aby Skotové zůstali déle.
Do oblasti Bostonu a Rhode Islandu dorazilo více než 20 tisíc členů slavné Tartan Army. Přibližně pět tisíc z nich si za svou základnu vybralo město Providence, odkud vyrážejí na zápasy skotské reprezentace do nedalekého Foxborough. Důvod byl jednoduchý: výrazně levnější ubytování než v samotném Bostonu. Z původně praktického rozhodnutí se však stala událost, která změnila atmosféru celého regionu.
Města zaplavily modrobílé vlajky Saltire, tradiční kilty, zvuk dud a nekonečné chorály. Skotští fanoušci obsadili bary, restaurace, náměstí i sportovní stadiony. Když během víkendu navštívili baseballový zápas Boston Red Sox na Fenway Parku, proměnili historický stadion v improvizovaný fotbalový kotel. Jejich zpěv se nesl tribunami a videa z akce se rychle šířila po sociálních sítích.
Pivo zmizelo rychleji než při svatém Patrikovi
Nejviditelnější stopu zanechali Skotové v místních hospodách. Některé podniky doslova nestíhaly doplňovat zásoby. V několika barech pivo úplně došlo a provozovatelé museli urychleně objednávat nové dodávky. Jeden z bostonských podniků dokonce oznámil, že po zápase Skotska s Haiti utržil trojnásobek toho, co běžně vydělá během oslav Dne svatého Patrika.
Další provozovatelé hlásili rekordní návštěvnost. Bary v Providence uvádějí, že během několika dnů obsloužily tisíce hostů a jejich tržby byly až trojnásobně vyšší než během Super Bowlu, který bývá tradičně nejvýdělečnějším dnem roku. Majitelé podniků přitom s úsměvem přiznávají, že takovou invazi žíznivých, ale zároveň mimořádně přátelských zákazníků ještě nezažili.
Skotové si navíc přivezli i kus domova. Organizátorům se podařilo zajistit dovoz celé palety legendární limonády Irn-Bru ze Skotska a připravili desítky doprovodných akcí od lodních večírků přes pouliční slavnosti až po velká fanouškovská setkání.
Nejde ale jen o hlasitou zábavu. Místní opakovaně zdůrazňují, že Tartan Army se chová ukázkově. Fanoušci po sobě uklízejí, nezpůsobují problémy a navzdory obrovskému množství vypitého alkoholu si udržují přátelskou atmosféru. Jeden z bostonských obyvatel poznamenal, že všude slyší zpěv a smích, ale nikde nevidí výtržnosti.
Symbolem jejich pobytu se staly i dopravní kužely nasazené na některé městské sochy. Na první pohled jde o zvláštní recesi, ve Skotsku má ale dlouhou tradici. Je spojena se slavnou jezdeckou sochou vévody z Wellingtonu v Glasgow, na jejíž hlavu někdo v osmdesátých letech umístil oranžový dopravní kužel. Město jej opakovaně odstraňovalo, obyvatelé jej však pokaždé vraceli zpět. Postupně se z kuželu stal neoficiální symbol Glasgow a jeden z nejznámějších projevů skotského humoru a vzdoru vůči přílišné vážnosti. Když tedy členové Tartan Army nasazují kužely na sochy v zahraničí, nejde o vandalismus, ale o svébytnou tradici, kterou dávají najevo svou identitu. Také v Bostonu se tato recese setkala spíše s pobavením než s nevolí.
Nejen fotbal, ale i pomoc druhým
Zdaleka největší obdiv si však Tartan Army získala svou štědrostí. Skupina Providence Tartan Army dokázala prostřednictvím prodeje suvenýrů, autobusových zájezdů na zápasy a dobrovolných příspěvků fanoušků vybrat přibližně 23 500 dolarů, tedy zhruba půl milionu korun. Tyto prostředky poputují na podporu dětské nemocnice v Providence, organizace zaměřené na duševní zdraví ve Skotsku a také na vznik programu výuky hry na dudy na místních školách. Organizátoři označují právě tuto pomoc za svůj skutečný odkaz po skončení turnaje.
Kromě toho zajistili ubytování pro stovky fanoušků, zorganizovali flotilu více než dvaceti školních autobusů, které vozí příznivce na zápasy, a vytvořili komunitu, která propojuje návštěvníky ze Skotska s místními obyvateli. Přínos pro region je obrovský. Odhady hovoří o tom, že mistrovství světa přineslo místní ekonomice přibližně 35 milionů dolarů, tedy více než 740 milionů korun. Z této částky těží hotely, restaurace, bary, dopravci i drobní podnikatelé.
Příběh skotských fanoušků tak dávno přerostl hranice sportu. Tartan Army přijela podpořit svůj národní tým, ale zároveň ukázala, proč je mezi fotbalovými příznivci považována za legendu. Přivezla s sebou kilty, dudy, chorály a obrovskou spotřebu piva, ale také vstřícnost, smysl pro humor, ochotu pomáhat a respekt k místům, která navštěvuje.
Až mistrovství světa skončí a poslední autobus odveze fanoušky zpět na letiště, zůstanou po nich nejen rekordní tržby a prázdné sudy. V Bostonu a Providence po sobě zanechají něco mnohem cennějšího – vzpomínku na tisíce lidí, kteří dokázali proměnit obyčejné americké město v malé Skotsko a připomenout, že fotbal může spojovat lidi způsobem, jaký žádný jiný sport nedokáže. Skotové přijeli jako návštěvníci, ale odjíždějí jako hrdinové místních hospod, dobrodinci charit a nečekaní ambasadoři své země.