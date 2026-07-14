Školy propadají panice. Studenti podvádějí s AI brýlemi, které jsou k nerozeznání od obyčejných
14. 7. 2026 – 9:59 | Magazín | Alex Vávra
Chytré brýle s umělou inteligencí mění pravidla hry. Studenti v Asii je stále častěji využívají k podvádění u důležitých zkoušek a školy přiznávají, že nové technologie odhalují jen obtížně. První obžaloby už padly, odborníci ale varují, že skutečný rozsah problému může být mnohem větší.
Ještě před pár lety stačil tahák schovaný v rukávu nebo opsání od spolužáka. Dnes už ale studenti sahají po technologii, která připomíná spíš sci-fi než školní lavici. Chytré brýle s umělou inteligencí se stávají novou zbraní podvodníků a školy po celém světě zjišťují, že proti nim prakticky nemají obranu. V Číně, Jižní Koreji i na Tchaj-wanu už padly první případy odhaleného podvádění, odborníci ale varují, že jde jen o zlomek skutečného problému.
První velkou aféru letos rozpoutal student s příjmením Lin na Jihočínské zemědělské univerzitě v Kantonu. Přibližně deset minut po začátku zkoušky si jeden z dozorujících všiml, že čočky jeho brýlí na okamžik zezelenaly. Student dostal pokyn, aby si brýle sundal, a následně přiznal, že šlo o zařízení vybavené umělou inteligencí.
Používal model Leqi Smart Glasses, který propojuje několik pokročilých AI systémů včetně DeepSeeku. Stačilo se dotknout obroučky u spánku, brýle vyfotily zadání testu, odeslaly jej umělé inteligenci a během několika okamžiků zobrazily správné odpovědi přímo na čočkách. Jedinou slabinou byla LED dioda signalizující fotografování a zelené světlo, které bylo při určitých úhlech vidět skrz skla.
Případ se okamžitě rozšířil po sociálních sítích. Místo odsouzení se ale objevily návody, jak systém obejít. Studenti tvrdili, že zelené světlo lze snadno zamaskovat levnými protislunečními samolepkami. Internet navíc zaplavily nabídky pronájmu AI brýlí už od 200 jüanů. Někteří prodejci přidávají i podrobné návody, jak zařízení přepnout do tichého režimu a snížit jas displeje tak, aby bylo prakticky neodhalitelné.
Podobné případy se mezitím objevily na univerzitách v dalších čínských provinciích. Jeden z profesorů přiznal, že dozorující jsou na podobné technologie téměř bezmocní. Zatím jedinou doporučovanou metodou je důkladně kontrolovat silnější plastové obroučky.
Brýle, které porazily téměř celou třídu
Obavy škol ještě zesílily poté, co vědci z Hongkongské univerzity vědy a technologií provedli vlastní experiment. Docent Meng Zili se rozhodl otestovat běžně prodávané AI brýle při vysokoškolské zkoušce z elektrotechniky.
Výsledek šokoval i samotné výzkumníky. Brýle stačilo namířit na zadání, otázky se automaticky odeslaly do velkého jazykového modelu a správné odpovědi se zobrazily přímo na čočkách. Takto získané výsledky by zařízení zařadily mezi pět nejlepších studentů ze skupiny více než stovky lidí. Přitom průměrný výsledek celé třídy činil pouze 72 bodů.
Podle Menga experiment otevřel zásadní otázku. Má ještě smysl nutit studenty memorovat obrovské množství informací, když umělá inteligence dokáže většinu úloh vyřešit během několika sekund? Profesor Čang Ťün, který projekt vedl společně s Mengem, upozornil, že školy nestíhají tempo technologického vývoje. Podle něj dnes prakticky každý učitel cítí, že vzdělávací systém za umělou inteligencí zaostává.
Podobný názor zastává také Kong Siu Cheung z Hongkongské univerzity pedagogiky. Podle něj není řešením AI zakazovat, ale naučit studenty používat ji správně. Největší chybou by podle něj bylo přestat samostatně přemýšlet a vše přenechat algoritmům.
První obžaloby a přísnější kontroly
Problém už dávno není omezen pouze na Čínu. V Jižní Koreji letos padla vůbec první obžaloba za podvádění pomocí AI brýlí. Muž ve věku kolem čtyřiceti let byl přistižen při státní kvalifikační zkoušce pro techniky požární ochrany. Dozorující si všimli odrazu světla na jeho brýlích a následné vyšetřování odhalilo, že zařízení využíval vlastní aplikaci s umělou inteligencí. Sám přiznal, že chtěl ověřit, zda systém správně zobrazuje odpovědi.
Ve stejném období byli odhaleni další dva mladí muži při národních technických zkouškách v Soulu a Mokpu. AI brýle se objevily také při několika případech podvádění u jazykových testů TOEIC. Také na Tchaj-wanu už mají podobnou zkušenost. Uchazeče o studium medicíny prozradilo zvláštní chování při pohledu na test. Kontrola následně odhalila, že obroučky jeho brýlí vydávaly teplo, což vedlo k odhalení skrytého zařízení.
Úřady začínají reagovat. Čína letos při přijímacích zkouškách na vysoké školy, kterých se každoročně účastní více než deset milionů lidí, nařídila kontrolu všech brýlí. V Jižní Koreji už proběhlo mimořádné jednání zástupců institucí organizujících státní zkoušky. Ve hře je zařazení AI brýlí mezi výslovně zakázané předměty i výrazně přísnější tresty pro podvodníky.
Ve Spojeném království mezitím šéf tamního úřadu dohlížejícího na zkoušky varoval, že brýle s umělou inteligencí a další nenápadná zařízení mohou během několika let úplně změnit podobu školních testů.
Odborníci přitom upozorňují, že současné případy jsou pravděpodobně jen špičkou ledovce. Thomas Corbin z australské Deakin University, který se dlouhodobě zabývá využíváním AI při vzdělávání, říká, že pokud se podaří odhalit několik studentů, existuje velmi pravděpodobně mnohem více těch, kteří zůstali bez povšimnutí.
A situace bude nejspíš ještě horší. Chytré brýle jsou každou generací menší, lehčí a vzhledem téměř nerozeznatelné od obyčejných dioptrických modelů. Firmy jako Meta už prodaly miliony AI brýlí a další výrobci přicházejí s vlastními verzemi.
Školy tak možná stojí před největší zkouškou za poslední desetiletí. Nejde totiž jen o to, jak odhalit podvodníky. Mnohem větší otázkou je, zda klasické písemné zkoušky vůbec dokážou přežít éru, kdy může mít každý student výkonnou umělou inteligenci doslova před očima.