Školákům zatrnulo: Plošný zákaz mobilů ve školách už je na spadnutí
22. 6. 2026 – 10:06 | Magazín | Jana Strážníková
Dětem a školákům telefony ve škole do rukou nepatří, rozhodli zákonodárci.
Už žádný TikTok nebo skrolování na sociálních sítích pod lavicemi či o přestávkách. Vláda se totiž rozhodla vzít situaci do ruky a vyřešit ji takříkajíc stylem padni, komu padni. Plošný zákaz chytrých telefonů ve školách má podle aktuálního návrhu začít platit začátkem přespříštího školního roku, tedy od září 2027.
Nutno ale rovnou dodat, že se do jisté míry může jednat o nošení dříví do lesa, protože používání telefonů ve školách už v současnosti reguluje naprosto drtivá většina samotných škol ve svých školních řádech. Většinou se ale jedná o zákaz používání zařízení během výuky, zákon ale počítá s tím, že ho děti nebudou smět mít v ruce ani o přestávkách.
Přísný režim
Děti zkrátka nebudou smět ve škole telefon používat vůbec (s výjimkou naléhavých případů, samozřejmě). A týkat se to bude všech žáků povinné školní docházky, tedy do deváté třídy, případně do konce nižšího stupně osmiletých gymnázií. Stejně tak samozřejmě i mateřských škol, přípravných tříd a odpovídajících ročníků konzervatoří.
Mnoho rodičů podobný zákaz jistě přivítá, někteří odborníci však varují, že přínos plošného omezení je velmi nejistý. Jiní ale krok podporují: Například Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) plošný zákaz oficiálně podporuje. Jeho experti v čele s Jiřím Horáčkem varují, že nadměrné vystavení mobilním zařízením a tlak sociálních sítí mají přímou a prokazatelnou souvislost s narůstajícími depresemi a úzkostmi u dětí.
Na straně druhé se ale ozývají i ostré kritické hlasy. Výzkumníci z Masarykovy univerzity upozorňují, že plošný zákaz k vyřešení hlubších psychologických problémů dětí nevede. Tvrdě se do návrhu opřel také zástupce dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm, který vládě doporučil návrh smést ze stolu.
Sociální sítě další na řadě?
Což se ale možná nestane. Zrychlený legislativní proces, který obchází zdlouhavá připomínková řízení ministerstev, naznačuje, že vládní koalice to s „digitálním detoxem“ mladé generace myslí smrtelně vážně.
A také možná nezůstane jen u mobilů ve školách. Stále žije i debata o možném omezení samotného přístupu dětí na sociální sítě, podobně jako to nyní řeší v Kanadě nebo ve Francii.
Zda se nakonec ze škol od září 2027 skutečně stanou zóny bez displejů, ukáže už blížící se hlasování ve Sněmovně.