Škola hrou? Na Karvinsku se zfetovaný školník popral s taktéž zfetovaným ředitelem
28. 5. 2026 – 6:21 | Magazín | Jana Strážníková
Uklízeč a šéf ZŠ Doubrava v se potkali v nepříliš lichotivém stavu.
Kolemjdoucím, kteří se nedávno procházeli kolem jisté základní a mateřské školy na Karvinsku, se naskytla podívaná, za kterou by se nemusel stydět kdejaký tragikomický skeč.
Školník se jal sekat zahradu, ale celkem okamžitě bylo jasné, že nebyl zcela při sobě. Kdyby nestačila podezřelá hnědá skvrna na kalhotách, uklízeč navíc začal vydávat zvířecí zvuky.
„Přišla jsem odpoledne do družiny pro dceru. Všimla jsem si pána, který sekal zahradu. Pak začal narážet do věcí a nakonec se válet po zemi. Vydával zvuky, působil jako zvíře,“ popsala svědkyně pro Deník.cz.
To už by samo o sobě stačilo k jistému pozdvižení, jenže příběh měl teprve dostat grády. Školníkovi ztraceném v jiném astrálním plánu totiž naběhl rozhodit sandál sám ředitel školy. Taktéž zfetovaný.
„Vytáhl školníka z pergoly a začal ho kopat a mlátit. Tak jsem volala na pana učitele, jestli tam nechce jít, že ho snad zabije,“ popisovala svědkyně.
Test na drogy byl minimálně u školníka opravdu už jen formalita a pozitivně vyšel i řediteli: „V jednom ze školských zařízení na Karvinsku byl dvěma osobám proveden test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který u obou vyšel pozitivně. Věc byla předána zřizovateli školy k dalšímu projednání,“ informovala krajská policejní mluvčí Nikol Bočková.
Ředitel vzápětí rezignoval na svou funkci. Kdo povede školu dál, není jasné.
„Míra našeho rozhořčení je nepopsatelná. Jako starostka udělám vše pro to, aby se vše náležitě vyšetřilo,“ prohlásila podle Blesku starostka Jiřina Ferenčíková.
Věc vyšetřuje i policie pro podezření z výtržnictví.