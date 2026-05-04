Škody po požáru v Českém Švýcarsku budou na výsadbě i trasách pro turisty
4. 5. 2026 – 18:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Požár v Českém Švýcarsku poničil novou výsadbu a její oplocení, škody budou také na turistické infrastruktuře v okolí Chřibské na Děčínsku Od sobotního odpoledne hoří v terénu podobně náročném tomu v létě 2022, kdy likvidovalo 6000 hasičů dosud největší požár v České republice.
Tehdy oheň zasáhl 1000 hektarů, teď je to asi 100. Společné bude zřejmě i to, že pravděpodobně příčinou jeho vzniku bude člověk, řekl dnes na místě zásahu mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.
Stejně jako před čtyřmi lety zásah komplikují vysoké teploty a vítr. "Pokud se týká svažitosti, komplikovanosti a skalnatosti terénu, tak je to do určité míry podobné. Podobné je i to, že požár propukl nedaleko veřejné komunikace," uvedl Salov. Rozdíl je v samotném zásahu. Strážci národního parku drželi už týden před vypuknutím požáru pohotovost kvůli velkému suchu. Dvakrát denně s pomocí dronů kontrolovali, zda někde nehoří. V sobotu ráno let neindikoval, že by někde hořelo. Fotograf ČTK Ondřej Hájek byl v sobotu odpoledne v Rynarticích, potvrdil, že po poledni nebyl nikde ani sloupek kouře.
Hasičům nahlásil událost oznamovatel s tím, že vidí dým, kolem 14:00 byl už sloup dýmu masivní. Na místo vyslala správa parku drony, zjistila přesnou polohu, kde hoří, hasiči tak věděli, kde budou zasahovat. K dispozici byli rychle terénní strážci, revírníci, kteří pomáhali hasičům najít vhodné přístupové cesty k požáru. "Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro to, aby hasební zásah mohl dobře a co nejméně rušeně probíhat, strážci hlídají cesty, které jsou kvůli hasebnímu zásahu uzavřené, aby nedocházelo ke kolizím mezi hasební technikou a návštěvníky. Část kolegů se podílí na pomoci s orientací v terénu a logistikou. Třetí náš úkol je zásobování hasičů pitím, jídlem, ale třeba také zajištěním mobilních toalet na stanoviště," uvedl Salov.
Místo, kde hoří, není tak turisty vyhledávané, jako to bylo v případě požáru v roce 2022 okolo Hřenska. "Nemůžeme pustit turisty na požářiště a zavřená je kvůli zásahu silnice mezi Chřibskou a Rynarticemi. Na celém území nicméně platí nejvyšší stupeň požárního nebezpečí. Turisté se mohou pohybovat pouze po turistických trasách a je zákaz nočního pohybu mezi 22:00 a 6:00," uvedl Salov.
Zjišťováním příčiny vzniku požáru se vyšetřovatelé budou zabývat až po jeho likvidaci. "Než se dobereme příčiny, jsou v zásadě dva scénáře. Zahoření od blesku můžeme vyloučit, v posledním období žádná bouřka nebyla, takže si můžeme být téměř jisti, že oheň vznikl zapřičiněním člověka, ale neznáme okolnosti vzniku, zda to bylo odhození nedopalku, táborový ohýnek, nebo převržený vařič," uvedl mluvčí parku.
Turisté lehkovážně zacházejí s ohněm podle Salova poměrně často. V CHKO Labské pískovce, který má Správa národního parku České Švýcarsko také na starosti, jen za loňský rok likvidovali strážci na 300 ohnišť.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.