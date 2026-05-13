Skandály Andrewa ničí britskou královskou rodinu, mohou zasáhnout celou větev z Yorku
13. 5. 2026 – 14:26 | Magazín | Alex Vávra
Královská rodina čelí dalšímu dramatickému rozkolu. Královna Camilla a princ William mají podle zákulisních informací tlačit na definitivní odstřižení yorkské větve od centra monarchie. Ve hře údajně není jen další izolace prince Andrewa, ale dokonce i budoucnost princezen Beatrice a Eugenie.
Napětí v britské královské rodině podle všeho dosáhlo bodu varu. Zatímco veřejnost sleduje zdravotní stav krále Charlese III a přípravy prince Williama na budoucí převzetí trůnu, v zákulisí se údajně odehrává nelítostný boj o budoucnost monarchie. A hlavní roli v něm má překvapivě hrát královna Camilla.
Podle informací z paláce už Camilla nechce dál tolerovat spojování královské rodiny s aférami kolem Andrewa a jeho vazeb na skandálního finančníka Jeffreyho Epsteina. V zákulisí se dokonce mluví o tom, že právě ona stojí v čele skupiny, která chce yorkskou větev definitivně odsunout na vedlejší kolej.
Camilla už nechce Yorky ani vidět
Královna měla podle insiderů dlouho mlčet jen kvůli respektu ke Charlesovým rodinným vazbám a také kvůli jeho zdravotnímu stavu. Jakmile se ale situace kolem krále stabilizovala, Camilla údajně přešla do útoku. Zdroje tvrdí, že začala Charlese stále intenzivněji přesvědčovat, aby proti svému bratrovi zakročil tvrději a jednou provždy ochránil pověst koruny.
Celá situace je pro Camillu údajně osobní záležitostí. Královna se roky věnuje tématům domácího násilí a podpory zneužívaných žen, a právě proto má být spojení monarchie s Andrewovou minulostí pro ni naprosto nepřijatelné. Lidé z okolí paláce tvrdí, že Yorky považuje za obrovskou reputační zátěž a že je odhodlaná zabránit tomu, aby dál vrhali stín na monarchii.
Napětí mělo naplno vyplout na povrch při oznámení třetího těhotenství princezny Eugenie. Když Buckinghamský palác zveřejnil oficiální blahopřání, fanoušci královské rodiny si okamžitě všimli jedné zvláštní věci — v prohlášení úplně chybělo jméno Camilly. A podle královských expertů rozhodně nešlo o náhodu.
Eugenie měla své těhotenství oznámit králi velmi osobně prostřednictvím velikonoční pohlednice a dopisu. Údajně ji k tomu přemluvila sestřenice Zara Tindall, protože Eugenie a její manžel Jack Brooksbank původně zvažovali, že novinku oznámí médiím bez jakéhokoli zapojení paláce. Nakonec ale přišlo překvapení — Charles měl reagovat velmi srdečně a okamžitě pověřit své lidi vydáním oficiálního oznámení.
William ztratil trpělivost
Ještě dramatičtější má být ale postoj prince Williama. Ten měl podle zákulisních informací dlouhá léta snahu držet princezny Beatrice a Eugenii blízko hlavní větve rodiny. Nechtěl prý, aby nesly následky skandálů svého otce ani kontroverzí kolem rodičů. Jenže další odhalení spojená s Epsteinovou kauzou měla všechno změnit.
William údajně dospěl k názoru, že jakékoli spojení s Yorky může poškodit budoucnost monarchie, kterou jednou převezme. A právě proto měl spolu s Catherine zvolit vůči Eugenii velmi chladný přístup. Absence veřejné gratulace k těhotenství podle insiderů jasně ukázala, že vztahy už nejsou ani zdaleka tak srdečné jako dřív.
Královský komentátor Phil Dampier tvrdí, že William a Camilla dnes tvoří hlavní sílu tlačící na radikální odstřižení yorkské větve od centra monarchie. V zákulisí se dokonce mluví o možnosti, že by jednou mohly být Beatrice, Eugenie a jejich děti odstraněny z nástupnické linie.
Takový krok by sice znamenal bezprecedentní zásah do fungování královské rodiny, ale podle některých expertů už monarchie nemá na výběr. Veřejnost je vůči skandálům stále citlivější a William si údajně velmi dobře uvědomuje, že jako budoucí král bude muset chránit image instituce za každou cenu.
Britský palác tak podle všeho nečelí jen obyčejným rodinným sporům. Za zdmi královských rezidencí se má odehrávat tvrdý mocenský boj, který může navždy změnit postavení Yorků i podobu celé monarchie.