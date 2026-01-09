Skandál v českých regálech: Výrobci potichu ředí oblíbené rumy
9. 1. 2026 | Štěpán Bárta
Češi, držte si sklenice! Váš oblíbený "rum" už není to, co býval, a dost možná to ani rum nikdy nebyl. Velké likérky v tichosti mění receptury a srážejí procenta alkoholu na minimum. Za vším stojí nenasytný stát a drastické daně, které z nás dělají národ abstinentů proti naší vůli. Pokud jste si mysleli, že si dopřáváte poctivý karibský destilát, realita vás možná pořádně rozbolí.
V českých obchodech probíhá tichá revoluce, která nepotěší nikoho, kdo má rád řízný drink. Nejoblíbenější značky jako Božkov Republica nebo Heffron už nejsou tím, čím bývaly. Výrobci se rozhodli pro radikální krok – začali své vlajkové lodě ředit. Důvod je prostý: peníze. Spotřební daň na lihoviny totiž letí nahoru a firmy se snaží zachovat cenu v regálech i za cenu toho, že z nápojů udělají slabší odvary. Tím však definitivně ztratily právo říkat svým produktům "rum".
Rumová lež odhalena: Evropa jim to zakázala
Aby se nápoj mohl pyšnit hrdým názvem rum, musí podle pravidel Evropské unie obsahovat minimálně 37,5 procenta alkoholu. Jenže oblíbené lahve teď padají na hranici 35 procent. Tím se z nich oficiálně stává pouhá "lihovina". A to není jediný hřích. Mnohé z těchto nápojů byly "podvodem" na fajnšmekry už dříve kvůli vysokému obsahu cukru.
Marketingový manažer Stocku Michal Jakl sice tvrdí, že se nic neděje: „Míra snížení objemu alkoholu byla zvolena po náročných degustačních testech, které zajistily, aby zůstal zachován chuťový charakter nápojů.“ Jenže pravdou je, že za vším stojí zdražování. „Abychom nemuseli plně promítnout zvýšené náklady do ceny, rozhodli jsme se snížit obsah alkoholu,“ dodal na rovinu Jakl.
Stát nás odírá, pivaři se smějí
Výrobci tvrdého alkoholu si stěžují, že stát na ně pořádá hon, zatímco pivaři a vinaři mají klid. Zatímco tiché víno má nulovou daň, lihoviny jsou pod neustálým tlakem. Šéf Palírny U Zeleného stromu Ladislav Šimek nešetří kritikou: „Hlavním důvodem je reakce na neudržitelnou daňovou politiku státu, která výrazně zatěžuje výrobce lihovin.“ Podle něj jde o trend, kterému nešlo odolat, pokud měla zůstat zachována dostupná cena.
Likérky se také vymlouvají na mladou generaci, která prý už nechce pořádné "volty". Trendem jsou prý slabší likéry a hotové koktejly v plechovkách. Pro milovníky tradic je to ale rána pod pás. Podle Šimka je evropská definice rumu pro běžného zákazníka matoucí: „Pokud výrobek nesplní jediný parametr, například minimální obsah alkoholu, automaticky spadá do široké kategorie lihovina. Ta ale spotřebiteli vůbec neříká, o jaký typ alkoholu jde.“
Historie se opakuje: Nejdřív Tuzemák, teď zbytek
Není to poprvé, co Češi přišli o svůj rum. Už v roce 2003 musela legendární plachetnice přejmenovat svůj obsah na "tuzemák", protože se vyráběl z brambor či cukrové řepy a s cukrovou třtinou neměl nic společného. Teď se zdá, že historie se opakuje u modernějších značek. Pokud chcete skutečný rum, budete si muset připlatit za prémiové verze, jako je Republica Reserva nebo Heffron Heritage, které si svá procenta zatím drží. Ostatní se musí spokojit s "rumovým elixírem" nebo "lihovinou s příchutí".