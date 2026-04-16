Skandál a tutlané vyhazovy ve StarDance: "Normalizační praktiky!" volá zaměstnanec televize
16. 4. 2026 – 12:10 | Magazín | BS
Zdroje přímo z televize promluvily o podivné atmosféře a dusném strachu, které provází chystanou novou řadu populární taneční soutěže.
Jeden z nejoblíbenějších pořadů českých televizních obrazovek vůbec, taneční soutěž StarDance, se chystá vtrhnout zpět do našich obýváků s novou řadou. Místo radosti a fanfár z nastupujícího 14. ročníku ale přichází podivný stín.
Jak zjistil magazín eXtra, šéfka StarDance Lucie Kapounová se z blíže nespecifikovaných důvodů rozhodla zbavit osob na klíčových postech. Vyhazov dostali hlavní režisér Jan Fronc, výkonný producent Vojtěch Svoboda a hlavní kameraman Filip Havelka. Všichni zkušení odborníci s léty praxe a výbornou znalostí projektu.
Televize pak reagovala, že personální změny nejsou nic neobvyklého a že nový tým přinese novou kreativní vizi a podobně. Jenže ve chvíli, kdy se po třeba rok trvajících přípravách spouští projekt, začít prakticky souběžně s premiérou měnit kriticky důležité lidi, opravdu neobvyklé je.
„Česká televize na to má naprosté právo, vybrat si tvůrce podle svého vlastního uvážení. V tomto případě to ovšem neprovedla úplně způsobem, jakým by k tomu mělo docházet. Vždyť všichni tři byli televizí původně osloveni, nový ročník jim rozjeli, pracovali na tom řadu měsíců, až pak byli vyměněni,“ uvádí informátor z televize.
„Je to překvapivé. Tohle jsou nejdůležitější lidé v týmu, který StarDance připravuje. Dělat takto rozsáhlé změny na podobných pozicích takto náhle, když se začíná již za pár měsíců, není úplně obvyklé,“ potvrzuje další zdroj.
Je nicméně zřejmé, že vyhazovy a nahrazování lidí mělo proběhnout v tichosti a pod kobercem a že někdo něco prozradil novinám, se vedení televize vůbec nelíbí. Zdroje totiž nově potvrzují, že probíhá vyšetřování, kdo promluvil, a spousta lidí se bojí o místo.
„Je tam atmosféra strachu, podezřívání a vzájemného obviňování. Řeší se, kdo vám vynesl informace, které měly zůstat tajemstvím, měly se zamést pod koberec. Naznačují se tu i vyhazovy. A chudáci to podle mých informací odnášejí i ti tři, kteří měli v ČT i jiné zakázky než StarDance. Taky se jim může stát, že jim nedají další práci. To už je fakt vrchol, pokud je vážně připraví o práci hned dvakrát, i když nic špatného neprovedli,“ informuje zdroj magazínu eXtra.cz.
Sami tři muži, které vedení vyměnilo, přitom zprávu buďto jen stroze potvrdili a nebo se vůbec odmítli vyjadřovat. Bylo by přitom velmi zvláštní, kdyby na ně měly dopadat nějaké další následky.
„Lepší by bylo, kdyby se ten nový tým soustředil na to, abychom to nějak zmákli a ne aby se tu zaváděly praktiky, které mně už trošku připomínají normalizaci. Děsit, strašit, to vedení za bývalého režimu umělo. Snad se to současné k takovému odkazu nechce hlásit,“ ostře kritizuje další zaměstnanec televize.