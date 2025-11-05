Sir David Beckham se dočkal slavnostního ceremoniálu pasování na rytíře
5. 11. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalý hvězdný fotbalista David Beckham se dočkal formálního povýšení do rytířského stavu.
Při ceremoniálu na hradě Windsor ho slavnostně pasoval na rytíře král Karel III.
Někdejší kapitán anglické reprezentace si titul Sir vysloužil za vynikající sportovní úspěchy a dlouholetou společenskou angažovanost. Udělen mu byl už v červnu u příležitost oficiálních oslav narozenin krále Karla III.
"Nemohl bych být víc hrdý," řekl Beckham, jenž byl už v roce 2003 vyznamenán Řádem britského impéria, po ceremoniálu, na který ho doprovodila i manželka Victoria a rodiče. "Všichni vědí, jak velký jsem patriot, jak miluju svou vlast. Vždycky jsem říkal, jak důležitá je pro mě i moji rodinu monarchie," dodal.
Padesátiletý Beckham patří mezi nejslavnější hráče své generace. Na kontě má 115 startů za národní tým. S Manchesterem United získal řadu trofejí včetně treble v roce 1999, hrál i za Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain či AC Milán.
"Ve své kariéře jsem měl samozřejmě velké štěstí, že jsem vyhrál to, co jsem vyhrál, a dokázal to, co jsem dokázal, ale získat takové ocenění, titul rytíře, je víc než cokoli, co jsem si kdy pomyslel, že můžu získat," řekl.
Vedle sportovní kariéry se Beckham dlouhodobě věnuje charitativním projektům. Od roku 2005 je ambasadorem dobré vůle UNICEF, jako ambasador Nadace King's Foundation od loňska podporuje programy zaměřené na zlepšení přístupu mladých lidí k přírodě. Coby spolumajitel klubu MLS Inter Miami založil nadaci, která pomáhá znevýhodněným.
S rytířským titulem se Beckham zařadil po bok dalších sportovních velikánů, jako jsou Sir Alex Ferguson či Sir Andy Murray. Podle médií byl Beckham poprvé navržen na povýšení už v roce 2011.