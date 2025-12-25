Silvestr bez stresu: 4 geniální předkrmy, které vykouzlíte za 10 minut
25. 12. 2025 – 17:01 | Magazín | Žanet Ka
Chcete letos na Silvestra podávat něco víc než jen chlebíčky? Připravili jsme pro vás recepty na horké delikatesy, které spojují eleganci s rychlostí blesku. Poradíme vám, jak připravit luxusní pohoštění během pár minut a vytvořit pravou sváteční atmosféru.
Silvestrovská noc je v plném proudu a nikdo z nás nechce trávit poslední hodiny roku dlouhým stáním u plotny. Přesto si tato výjimečná příležitost zaslouží něco víc než jen obyčejné chipsy nebo obložené chlebíčky. Tajemství dokonalého večera tkví v předkrmech, které vypadají sofistikovaně, chutnají božsky, ale jejich příprava vám nezabere více než deset minut.
Připravili jsme pro vás čtyři recepty, které kombinují eleganci s rychlostí. A malý tip k brioškám: pokud na ně nejste zvyklí nebo je neseženete, brioškové těsto je v podstatě jen velmi jemné, máslové pečivo. U nás ho skvěle nahradíte klasickými kulatými kaiserkami, vydlabaným rohlíkem nebo ještě lépe máslovým croissantem (v rozpečené variantě chutná skvěle).
1. Křupavé mozzarella tyčinky v panko strouhance
Tento předkrm bude milovat úplně každý. Kontrast mezi horkým, táhnoucím se sýrem a ultra křupavým obalem je návykový. Japonská strouhanka panko je hrubší než ta naše, díky čemuž méně saje olej a více křupe.
- Ingredience: 250 g mini mozzarelly, 40 g hladké mouky, 2 vejce, 80 g panko strouhanky, mletá paprika, chilli vločky, hrubá sůl.
- Postup: Mozzarellu osušte a vytvarujte do tyčinek (nebo nechte kuličky). Obalte je v klasickém trojobalu: nejprve v mouce, pak v rozšlehaných vejcích a nakonec ve směsi panka a koření. Pokud chcete extra krustu, obalení ve vejci a strouhance zopakujte. Smažte v rozpáleném oleji jen pár vteřin dozlatova.
- Tip: Podávejte s brusinkovou nebo jinou sladkokyselou omáčkou.
2. Teplé tartaletky s jemnou paštikou a karamelizovanou cibulí
Spojení jater a sladké cibule je klasika, která nikdy nezklame. Tento recept povyšuje obyčejnou játrovou směs na luxusní záležitost díky smetaně a jemné textuře.
- Ingredience: 12 hotových slaných košíčků (tartaletek), 250 g hovězích jater (lze použít i jemnější kuřecí), 1 bílá cibule, sójová omáčka, 50 ml smetany, cukr, olivový olej, pepř.
- Postup: Cibuli nechte na pánvi zesklovatět, zasypte ji cukrem, zakápněte sójovou omáčkou a nechte zkaramelizovat do zlatohněda. Na druhé pánvi prudce opečte játra, osolte je, opepřete a zjemněte smetanou. Směs rozmixujte do hladka. Košíčky naplňte játrovým krémem, ozdobte cibulí a nechte krátce prohřát v troubě.
3. Kuřecí julienne v pečeném pečivu
Julienne je tradiční francouzský způsob úpravy jídla se smetanou a sýrem. Místo zapékání v keramických miskách využijte jedlé „košíčky“ z pečiva, například z kaiserky, malých houstičkách nebo z croissantu.
- Ingredience: 6 malých bulek, 200 g uzeného kuřete, 150 g žampionů, 1/2 cibule, 120 g zakysané smetany, 70 g sýra (eidam, gouda), lžička mouky.
- Postup: Z pečiva odřízněte vršek a vnitřek vydlabejte. Na pánvi orestujte kuře s cibulí a žampiony. Zaprašte moukou, přidejte smetanu a nechte omáčku zhoustnout. Směsí naplňte bulky, bohatě zasypte sýrem a zapékejte při 180 °C asi 10 minut, dokud sýr neudělá zlatavou čepici.
4. Pečené krevety v medu a hořčici
Pro milovníky mořských plodů je toto jasná volba. Kombinace medu a dijonské hořčice vytvoří na krevetách lesklou, lepkavou glazuru, která je naprosto neodolatelná.
- Ingredience: 300 g krevet, 1 lžíce medu, 1 lžíce dijonské hořčice, 20 g olivového oleje (nebo rozpuštěného másla), citronová šťáva, stroužek česneku.
- Postup: V misce si připravte marinádu z medu, hořčice, tuku, citronu a česneku. Krevety v ní důkladně obalte. Rozložte je na plech a pečte v troubě vyhřáté na 190 °C po dobu 8–10 minut.
- Tip: Podávejte s čerstvou bagetkou, kterou můžete namáčet do zbylého výpeku.
Věříme, že vám tyto recepty pomohou oslnit vaše hosty a připravit jim zážitek, na který budou rádi vzpomínat. Krása těchto předkrmů spočívá v jejich jednoduchosti a poctivých surovinách, které spolu skvěle ladí. Přejeme vám dobrou chuť a mnoho radosti při vašem společném stolování.