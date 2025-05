Silně nepovedené manželství slavné české tanečnice: Nevěra dva týdny po svatbě a rozvod!

22. 5. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Mezi nepovedenými svatbami by zrovna tahle zaujímala jednu z předních příček.

Kdo nezná Stephanie van der Strumpf, možná by po zaslechnutí jména v mysli zamířil někam do oblasti Beneluxu. Byl by však vedle jak ta jedle, Stephanie je Češka jako trám a cizokrajně znějící jméno je jen umělecký pseudonym.

Proslavila se hlavně vystupováním jako burleska a tanečnice a nahými fotkami v legendárním časopise Playboy, kde byla dokonce k vidění na titulní straně. A se svlékáním opravdu problém nemá, však se skoro nahá předvedla třeba i u Jana Krause.

zdroj: Profimedia.cz

Osobní život by se ale za přehlídku třpytek, lesku a úsměvů označit moc nedal: Momentálně prožívá obtížnější období, protože se jí rozpadl vztah. A to docela brutálním způsobem – před rokem měla velkolepou svatbu s norským lékařem Ingem, se kterým se dříve poznala v Praze, kde studoval medicínu.

Svlékání hodlala pověsit na hřebík, chtěla se věnovat kosmetice, zatímco manžel bude vykonávat lékařskou praxi. Nakonec z toho ale nic nebude, protože manžel ji podvedl. A neměl ani dost dvornosti, aby s tím chvíli počkal – na nevěru se přišlo už pouhé dva týdny po svatbě.

„Přišla mu na ni čtrnáct dní po svatbě. Začal si s kolegyní lékařkou. Milovala ho, ještě se pokoušela vztah zachránit, ale on dal přednost té druhé ženě,“ cituje magazín Super.cz svůj zdroj.

Rozvod chvíli trvalo dotáhnout po právní stránce, ve skutečnosti se ale pár rozešel již před několika měsíci. A Stephanie žádné truchlení nedrží, už si našla nového – tentokrát Američana, za kterým se stěhuje do Los Angeles. Taktéž už si stihla založit módní značku, takže se svlékáním už je možná vážně konec.