Šílený nápad? Ne! Hotel snů vznikl z dopravního prostředku, který byste nečekali

16. 5. 2025 – 12:53 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vyřazený tryskáč ze 70. let, plíseň, mech a žádné dveře. Přesto v něm dnes lidé spí a platí za to slušné peníze. Ve Walesu vznikl jeden z nejbizarnějších pronájmů na Airbnb – luxusní minidomov s kokpitem jako z bondovky.

V zapadlém koutě severního Walesu, nedaleko městečka Dolgellau, se ukrývá něco, co byste na britském venkově rozhodně nečekali. Mezi zelenými kopci a klidnou krajinou stojí nos tryskáče ze 70. let – a v něm můžete přespat. Nejde o žádný vyřazený vrak, ale o pečlivě přestavěný minidomov, který kombinuje retro luxus, leteckou nostalgii a špetku naprostého šílenství. A přesně to z něj dělá hit na Airbnb. Za celým projektem stojí Tamir Ali, renovátor historických aut a milovník všeho výstředního. „Při své práci se často potkávám s lidmi, co mají slabost pro podivnosti a poklady z dávných dob,“ vysvětluje. „Jednoho dne mi kamarád z Essexu zavolal, že má něco, co by se mi mohlo líbit. Když jsem ten tryskáč viděl, byl v příšerném stavu – špička visela dolů, nebyly tam dveře a uvnitř to zarůstalo mechem. Ale hned jsem věděl, že to má potenciál.“

Letadlo, které dřív sloužilo k přepravě ropných manažerů mezi kontinenty, bylo po vyřazení z provozu v 80. letech rozpůleno, zbaveno křídel a odstaveno. Tamir koupil „přední půlku“ a pustil se do sedmiměsíční přestavby, která stála v přepočtu přes 2,8 milionu korun. Výsledek? Nečekaně prostorné a útulné ubytování pro dva dospělé a dvě děti. Interiér prošel kompletní rekonstrukcí – místo starých koberců jsou teď elegantní dřevěné podlahy, elektroinstalace je nová a celý prostor byl rozšířen o připojenou dřevěnou kabinu o rozměrech 16 na 9 stop. Díky tomu je uvnitř plně vybavená kuchyně, koupelna se sprchou, ložnice s manželskou postelí i prostor k sezení. A jako třešnička na dortu zůstává zachovaný původní kokpit, který připomíná zlatou éru luxusního létání. Pasažéři si zde mohou sednout za páky a na chvíli se stát kapitánem nebe – i když už jen imaginárně.

„Lidé jsou nadšení,“ říká Ali. „Často slyším: ‘Zvenku to vypadá jako vtip, ale uvnitř je to fakt krásné a prostorné.’ A je pravda, že málokdo si může říct, že přespal v tryskáči z éry Elvise a Concordu.“

Za noc v letadlovém apartmánu zaplatíte 170 liber. I přesto, že se nabídka na Airbnb objevila teprve před pár týdny, obsazenost už dosáhla 70 %. Objekt je navíc pet-friendly, takže ani čtyřnozí společníci nemusí zůstat doma. Hosté si chválí nejen originální prostředí, ale i klid a krásu okolní krajiny. Ali svůj letecký domov nevidí jen jako extravagantní projekt. Věří, že lidé dnes touží po výjimečných zážitcích. „Hotely jsou všude stejné,“ říká. „Ale přespat ve starém letadle, popovídat si s partnerem v kokpitu a ráno se dívat z okna trupu na vřesoviště – to si člověk zapamatuje.“

A má pravdu. V době, kdy cestování stále častěji hledá zážitky mimo běžné turistické koleje, představuje jeho tryskáč nejen designový úlet, ale i poctu době, kdy létání bylo ještě romantické, tajemné a plné stylu.