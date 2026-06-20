Šílené pokuty za běžné chování: Oblíbená letoviska Čechů vyhlásila válku turistům. Na co si dát pozor?
20. 6. 2026 – 9:33 | Magazín | Jiří Rilke
Neukáznění turisté lezou na nervy kompletně všude a letos by se chování bez pravidel mohlo pořádně prodražit.
Věci, které ještě před pár lety patřily k naprosto běžnému dovolenkovému povyražení, se mohou letos velmi nepříjemně prodražit. A ne jen tak z plezíru: Oblíbené destinace nezavádí pravidla kvůli nějaké prvoplánové zlovůli, ale protože prostě musí.
Dejte si proto pozor: Co bývalo donedávna běžnou praxí, vás teď klidně může stát víc než celý zájezd. Jemná upozornění, zdvořilé žádosti a citlivé vysvětlování na turisty zkrátka nezabírá a letoviska tak mění přístup. Místo cukru bič.
Řecko: Pozor na podpatky a suvenýry z pláže
Řecko zažívá enormní nápor turistů a reaguje na něj snahou chránit to nejcennější – historii a přírodu. Pokud se chystáte do Atén, pečlivě zvažte výběr obuvi: Na Akropoli a v dalších chráněných archeologických lokalitách totiž platí přísný zákaz vstupu v botách na podpatku, které pomalu, ae jistě poškozují starověké stavby. Pokuta? Až 900 eur (zhruba 21 tisíc korun).
Velký pozor si dejte také na oblíbený zvyk sbírání mušlí a kamínků. Na ostrovech jako Zakynthos či Kréta hrozí za odnášení přírodnin z pláží tučná pokuta až 1 000 eur (přes 24 tisíc korun). A ještě vám u toho seberou i ty kamínky – ačkoliv by člověk čekal, že za tisíc euro by vám je mohli alespoň nechat.
A pokud si cestou z pláže zapálíte v autě cigaretu a vzadu sedí děti do 12 let, riskujete podle řeckých zákonů pokutu 1 500 eur. U vozů z půjčovny se tato částka automaticky zdvojnásobuje a dokonce vám za to můžou i sebrat řidičák.
Chorvatsko: Na vaši holou hruď nemá nikdo náladu
Česká dovolenková stálice bude samozřejmě i letos nesmírně populární destinací pro spoustu výletníků. Chorvatské úřady se ale už dlouho snaží redukovat hluk a udržet alespoň nějakou decentní úroveň ve městech: Ve Splitu i Dubrovníku nebo třeba Rovinji narazíte na ulicích na značky s přeškrtnutými panáčky v plavkách. Což znamená jediné: Oblečte se.
Za svlečené tričko nebo plavky mimo pláž inkasují policisté na místě 150 eur, podle některých zdrojů dokonce po hádce s hlídkou může tato částka letos vyšplhat až na 600 eur. V Dubrovníku navíc stále platí omezení pro manipulaci s kufry na kolečkách v nočních hodinách v dlážděných uličkách historického centra. A u památek se nesmí ani jíst nebo pít – pod pokutou 700 eur.
Jiné populární město, Split, zavádí nové pokuty za nevhodné chování na veřejnosti. Většina z nich je spojena s alkoholem a opilstvím: Močení na veřejnosti, lezení po památkách, popíjení alkoholu mimo restaurace, zvracení a podobně) a přijde vás na 300 euro za kus.
Na obzoru je ale i nová past pro řidiče elektromobilů. Zatímco u nás jsou pravidla poměrně volná, chorvatské předpisy nařizují uvolnit nabíjecí stojan bezprostředně po dobití auta. Žádná časová rezerva neexistuje. Pokud to nestihnete, hrozí opět pokuta, a pokud budete překážet opravdu dlouho, můžou vám i odtáhnout auto.
Itálie: Mýtný chyták a drahá svačinka
Itálie tradičně trestá neúctu k památkám. Posedávání na slavných Španělských schodech v Římě, koupání v kašnách nebo konzumace jídla v těsné blízkosti monumentů vás spolehlivě připraví o 250 až 400 eur. Na odhalené vycházky v plavkách se spousta turisticky populárních měst (třeba v Sorrentu nebo Římě) dívá stejně jako Chorvatsko a holá hruď vás může přijít na 500 eur.
Pozor si ale musí dát i ti, kteří sem míří po vlastní ose. Na dálnicích A36, A59 a A60 totiž funguje systém mýta "Free Flow", který se spoléhá čistě na snímání kamer. Klasické mýtné brány a závory zmizely.
Což by některé neobeznámené řidiče mohlo vést k omylu, že je dálnice zdarma. Což není, systém si vás díky kamerám pamatuje a mýto musíte uhradit online do 15 dnů od průjezdu. Když to neuděláte, přistane vám pokuta 80 euro za každý špatný průjezd.
Samo Ministerstvo zahraničních věcí navíc na svém webu varuje, abyste si v Itálii schovávali z dálnic a obchodů veškeré účtenky – hrozí vám totiž od tamní finanční policie i zpětné vymáhání a vysoké pokuty za jejich nepředložení. A to klidně třeba po deseti letech. Italové neodpouštějí.
A když už jsme u varování od ministerstva: V Itálii se docela dost krade, ministerstvo varuje, abyste nenechávali nikdy žádné věci viditelně v autě (byť by mělo jít o prázdnou tašku), kabelku nosili před sebou a peněženku nebo telefon nedávali do zadní kapsy kalhot.
Španělsko: Pijte s rozumem
V oblíbených španělských letoviscích, jako jsou Mallorca nebo Ibiza, došla úřadům trpělivost s nekonečnými alkoholickými dýchánky. Za pití alkoholu na veřejných prostranstvích nebo noční výtržnosti zde padají absolutně nejvyšší sankce v Evropě – zaplatit můžete od 500 až do 3 000 eur (zhruba 75 tisíc korun). Na některých místech se alkohol nakonec nesmí od určité večerní hodiny ani prodávat a veřejné pití jako takové je zakázané prakticky všude. Držte se proto restaurací a barů, když už musíte.
S přísným režimem počítejte i na plážích. Na desítkách španělských pláží začal podle aktuálních pravidel platit absolutní zákaz kouření (sankce od 30 do 2 000 eur) a podobně jako v Chorvatsku i Itálii zde místní úřady, například v Málaze, začaly tvrdě pokutovat promenádování v plavkách v centrech měst. Taková vycházka vyjde na 750 eur.
Bez nástrah není ve Španělsku ani řízení: Podle zdejších zákonů musíte k ovládání auta mít vhodné oblečení, zejména obuv. Pokud vás někdo přistihne, jak řídíte v žabkách či třeba naboso, můžete slíznout flastr ve výši 80 až 200 euro.
Portugalsko: Nejdražší plavky
Pokud bychom ale hledali zemi, kde evidentně nazí lidé vadí s přehledem nejvíce, museli bychom až na úplný západ Pyrenejského poloostrova. Stejně jako snad ve všech přímořských zemích s mnoha letovisky, ani v Portugalsku neuvidí rádi, když si budete vykračovat bez trička či v plavkách centrem města.
Rozdíl je ale v částce. Například v Albufeiře vás plavková promenáda vyjde na drakonických 1 500 eur. A úplná nahota na ještě výrazně víc. Takže s holým zadkem radši opatrně.
A ještě daleko brutálnější pokuty hrozí za rušení klidu: Například hlasitý reproduktor na pláži vás může vyjít na 36 tisíc euro, tedy bratru skoro milion korun. To už je nejspíš opravdu lepší se bez té hudby na chvíli obejít.