Šílenci na řece? Helena Vondráčková nesnáší vlny: "Řešíme to s policií!"
31. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Odpočinek v plovoucím domě si nemůže vynachválit. Alespoň většinou.
Nezaměnitelná ikona české pěvecké scény Helena Vondráčková nedá dopustit na poklidnou říční relaxaci. Nadevše si totiž oblíbila odpočinek ve svém hausbótu, který s manželem pořídila už někdy před dvaceti lety a kam na závěr letošního léta pozvala redakci magazínu Expres.
Plovoucí příbytek nazývá oázou klidu a nemůže si ho vynachválit. Jen když se ale zrovna okolo neprožene žádný říční maniak.
„Trávím tu poměrně dost času, protože je to tady pro nás taková oáza naprostého klidu, tedy pokud tady nejezdí šílenci rychlostí, kterou vlastně nesmějí jezdit. Jinak to tady opravdu milujeme,“ prozradila Vondráčková Expresu.
Důvod je prostý: Dělá vlny, které jsou v říčním domě prostě znát.
Několik dobrodruhů se prý prohnalo kolem i během rozhovoru: „Vidíte to? Manžel se to snaží řešit a nahlásit to těm půjčovnám. Většinou to bývají lidé, kteří to prostě pořádně neumí a nevědí, co to způsobuje. Kdyby se dívali na ty dvě cedule, které tady z každé strany máme. Asi to nevidí nebo si myslí, že tady všechno patří jim. Vůbec si nedovedou představit, co to s tímhle hausbótem udělá. Je to strašné, spadla nám i obrazovka,“ postěžovala si zpěvačka.
„Samozřejmě jsme to řešili i s policií, ale oni také nemají čas sjíždět celou tu dráhu od hráze ke hrázi, takže ne vždycky se jim to podaří. Ale snaží se. Nicméně my pořád doufáme, že snad v budoucnu se nám podaří, aby ti lidé přišli k rozumu, což tedy nevím, ale hlavně aby vznikl nějaký jiný jízdní řád a aby jezdili prostě pomalu,“ vyslovila zbožné přání.
V problému prý přitom není sama: „Děje se to nejenom nám, ale všem lidem, se kterými mluvíme a kteří tu mají hausbót. Jsou tím také postižení,“ dodala.