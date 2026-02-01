Shromáždění na podporu Pavla zaplnila Staroměstské a dolní část Václavského nám.
1. 2. 2026 – 16:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé, kteří dnes odpoledne dorazili na shromáždění spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla, zaplnili pražské Staroměstské a spodní část Václavského náměstí.
Shromáždění je reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Lidé se podle Milionu chvilek scházejí například i v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Vrchlabí, Jeseníku, Uherském Hradišti či Třeboni.
Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval v úterý. Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
Lidé si na shromáždění přinesli vlajky ČR, Evropské unie či Ukrajiny, na Václavském náměstí byly k vidění i íránské vlajky. Na transparentech stála hesla jako Stop Burešově vládě trestně stíhaných, Slušnost není slabost, pane Macinko, Vaření žáby (demokracie) v přímém přenosu či Zvedni pacinku pro demokracii. Lidé dorazili i s portréty prezidenta.
Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář v sobotu odhadoval, že do Prahy zamíří 30.000 až 50.000 lidí. Kvůli velkému zájmu organizátoři umístili dvě velkoplošné obrazovky na Václavské náměstí s přenosem ze Staroměstského náměstí, které je hlavním dějištěm shromáždění. Veřejnost Minář vyzval k podpisu výzvy Stojíme za prezidentem, kterou spolek vypsal loni na konci roku po vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů a údajném rostoucím tlaku na prezidenta. Se začátkem shromáždění počet podpisů překročil 600.000.
Pavel dnes ocenil českou společnost, která se podle něj dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na dnešním shromáždění na svou podporu. Macinka v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize (ČT) řekl, že respektuje, že voliči opozice chtějí jít vyjádřit svůj názor. "Ale i oni by měli respektovat, že před čtyřmi měsíci proběhly nějaké volby a v nich těchto lidí nebylo dost na to, aby zvítězila politická reprezentace, kterou dnes reprezentuje Petr Pavel," řekl. A dodal, že pokud je to demonstrace za bezpečnost a demokratická pravidla, je zvědavý, jestli "vyčiní svému prezidentovi, že tato pravidla porušuje".
Spolek Milion chvilek upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.