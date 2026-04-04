Sezóna krátkých sukní klepe na dveře: Pomocník z Actionu za 87,50 vás podrží celé léto
4. 4. 2026 – 10:36 | Magazín | BS
Období, kdy je potřeba se opravdu bez výjimky každý den blýsknout hladkým oholením, se může docela prodražit. Nabídka z Actionu tomu ale udělá přítrž.
Zanedbávat to samozřejmě úplně nemůžeme ani v zimě, ale v období, kdy prakticky nevyjdeme ven bez odhalené pokožky nohou, jsou nároky na hladké oholení přeci jen trochu znatelnější.
Za okny se otepluje a však víte samy, jak to letí. Za chvíli už budeme sahat po minisukních a přibalovat plavky. To se pak bez oholení většinou neobejdeme, což se ale, když si posčítáme náklady, může docela prodražit, pokud budeme používat drahé žiletky.
Právě proto stojí upozornit na nabídku oblíbeného diskontního řetězce Action: Nabízí cenově schůdné řešení, které, pozor, ani nepochází od nějaké bezejmenné značky: K mání jsou holítka Wilkinson Sword Intuition Flow za lidových 87,50.
V balení dostanete násadu a čtyři trojbřité holící hlavice, což se pak rovná ceně necelých 22 korun za jednu hlavici. Stačí velmi letmý pohled na ceny konkurenčních značek a jiných obchodů, abyste zjistily, že se jedná o velmi zajímavou cenu. Rozdíly nebývají malé: Ceny za hlavici se u některých značek pohybují od dvojnásobku až klidně po čtyřnásobek.
A i přímo konkrétně tento Wilkinson Sword stojí u jistého mimozemšťana tak skoro dvojnásobek.
„Tyto holicí hlavice Wilkinson Sword Intuition Flow jsou ideální na rychlé a hladké oholení bez zbytečných komplikací. Výkyvná hlavice se plynule přizpůsobuje, takže snadno oholíte i křivky a hůře dostupná místa. Zvlhčující proužek zajišťuje vyšší komfort a činí holení šetrnějším k pokožce. Stačí nacvaknout novou hlavici na znovupoužitelnou rukojeť a můžete začít. Perfektní pro každodenní rutinu nebo když chcete mít pokožku rychle znovu hebkou na dotek,“ stojí v oficiálním popisu prodejce.
Jinak řečeno, zkrátka normální holítko. Lákadlem je vážně především cena, a to zejména v případě, že se holíte denně. Sama firma Wilkinson Sword na svých stránkách zmiňuje, že by se hlavice měly měnit po zhruba 10 použitích. Pokud to dodržíte, máte za 88 korun vystaráno na víc než měsíc denního holení – s přepočítanou cenou dvě dvacet za oholení. A pokud se holíte třeba ob den, sada vystačí pomalu až do podzimu.