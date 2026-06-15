Sexy podnikatelka Lenka Dragounová o chlapech: Nabídek mám tisíce denně, ale nikoho nehledám
15. 6. 2026 – 10:25 | Magazín | Jana Strážníková
Výrazná podnikatelka a influencerka si dennodenně podmaňuje davy vyzývavými fotografiemi... A její schránka příchozích zpráv pak prý vypadá podle toho.
Překvapuje snad někoho, že nemá nouzi? Sexy podnikatelka Lenka Dragounová by klidně mohla fungovat za etalon úspěšné ženy. Do kapsy hluboko opravdu nemá, v byznysu se jí daří, úspěšně buduje i influencerské impérium a ještě vypadá tak, že by o dvacet let mladší kolegyně mohly ledaskdy závidět.
Lenka zároveň moc dobře ví, že má co ukazovat, a vůbec se nerozpakuje tak činit. Což vědí především její sledující na Instagramu, kam pravidelně nahrává pořádně vyzývavé a sexy snímky, které zpravidla vystřelí tepovou frekvenci publika někam přes dvě stovky.
Samozřejmě to s sebou nese jistý vedlejší účinek. Lenka je přiznaně single a byť sama otevřeně prohlašuje, že se na tom opravdu nesnaží nic měnit, dennodenně se prý najdou obrovské davy obdivovatelů, kteří si myslí, že tomu rozumí lépe než ona sama.
„Denně mi na sítích píší až tisíce lidí. Není v mých silách ani chuti všechno číst, natož na vše odpovídat. Jednou za čas si zprávy projdu a nestačím se divit. Chodí nabídky na spolupráce, reklamy z Česka i ze zahraničí, pozvání na různé akce, wellness pobyty, luxusní dovolené nebo plavby na třípatrových jachtách. Chtějí mě jako partnerku, někteří jako společnici,“ vyprávěla Lenka pro magazín Expres.
„Je to proto, že na rozdíl od mladých holek mám i ten mozek, jsem soběstačná, miluji humor a umím si udělat srandu i sama ze sebe. Nikoho nehledám a jde to ze mě hned vycítit,“ má jasno.
Ve smršti zpráv jsou prý často k nalezení i celkem kuriózní nabídky: „Některé jsou opravdu originální. Občas se objeví zájemci o moje nošené boty nebo ponožky, což mě vždy pobaví. Pravidelně dostávám i nabídky na glamour focení za velmi zajímavé honoráře, několikrát mě oslovily i platformy typu OnlyFans. Nikdy jsem ale nic nepřijala,“ svěřila se svůdná podnikatelka.
Obdivovatelé si občas nedají říct velmi dlouho, Lenka však zdůrazňuje, že za dárky opravdu není na prodej: „Někdy mě překvapuje, jakou mají někteří vytrvalost. Někteří píší měsíce, jiní roky. Často jsou to sportovci nebo úspěšní muži, kteří mají pocit, že když nezabere zpráva, zabere kabelka. Jenže na mě tohle nikdy nefungovalo. Co chci, to si koupím sama,“ říká jasně.
Partnera nemá a nechce. Nikdy ale neříkej nikdy, dodala: „Můj život mi vyhovuje tak, jak je nastavený. Umím být sama se sebou a myslím, že právě to je něco, s čím má spousta lidí problém. Samozřejmě nikdy neříkám nikdy. Život umí překvapit. Kdyby přišel muž, který by mě zaujal tím, jaký je člověk a ne tím, co má a jak vypadá, tak bych určitě respektovala jeho pocity a názory. Vztah je vždy o vzájemném respektu, ale zatím jsem spokojená tam, kde jsem,“ zakončila.
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