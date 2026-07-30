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Sex na veřejnosti vzrušuje 84 % žen. A to není ta nejčastější fantazie

30. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | BS

Sex na veřejnosti vzrušuje 84 % žen. A to není ta nejčastější fantazie
zdroj: Freepik
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Skoro každý je má a mluví se o nich většinou až po pár sklenkách a s ruměncem. Postelové fantazie přitom nejsou návodem, co chcete zažít doopravdy – spíš prozrazují, co vám v běžném životě chybí.

Renomovaná britská sexuoložka Tracey Cox dlouhodobě upozorňuje, že mezi fantazií a realitou leží obrovská propast. Mezi fantazie totiž často patří i milování s někým jiným a tam je potřeba zpomalit.

U snů o nevěře nebo o zakázaných osobách mluví expertka pro Proženy naprosto jasně: „Jsou to neškodné představy, jakmile je ale přeměníte v činy, konce bývají hořké. Pocity viny, krachy vztahů, nic z toho za to nestojí.“

1. Sladká ztráta kontroly

Přenechat veškerou iniciativu partnerovi patří k nejčastějším fantaziím vůbec. Nejde tu o skrytou touhu po nebezpečí ani po násilí. V bezpečném světě vlastní hlavy jde spíš o psychologický luxus – na chvíli vypnout, o ničem nerozhodovat a shodit ze sebe zodpovědnost.

Typicky ji mívají lidé, kteří mají v běžném životě všechno pevně v rukou a chtějí si od toho odpočinout a zkusit si to také jednou z „druhé strany“.

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2. Být objektem absolutní touhy

Být středem vesmíru, po kterém všichni šílí. Zní to jako přebujelé ego? Vůbec ne.

Tyhle scénáře paradoxně přicházejí ve chvílích, kdy o sobě pochybujeme a chybí nám sebevědomí. Mozek si jimi kompenzuje nedostatek uznání.

3. Bič v ruce: Dominance a moc

Touha partnera plně ovládat není ani zdaleka mužská záležitost, i když v přehledu nejčastějších mužských fantazií patří dominance ke stálicím.

Hlavní roli si v představách často přisuzují lidé, kteří jsou v civilu spíš tiší, přizpůsobiví a konflikty nesnášejí. Fantazie jim dává prostor zažít pocit moci, na který v realitě nedosáhnou.

4. Zakázané ovoce: Sex s někým jiným

Kolega, bývalý partner, nebo dokonce vlastní šéf. Většinu lidí taková představa vyděsí – berou ji jako důkaz, že vztah spěje k zániku.

Mozek ale jednoduše miluje to, co je zakázané a nedostupné. Neznamená to, že se chystáte na nevěru. Často jde jen o vzkaz, že vašemu partnerskému životu chybí špetka vzrušení a moment překvapení.

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5. Orální sex jako vrchol blízkosti

Pro řadu lidí není orální sex jen o fyzickém potěšení. Ve světě fantazií funguje jako symbol odevzdanosti, zranitelnosti a přijetí. Naznačuje touhu po maximální intimitě a odbourání posledních bariér.

6. Zkoumání stejného pohlaví

Pozor, představa intimností s osobou stejného pohlaví je běžná i u stoprocentních heterosexuálů a nevypovídá o změně orientace.

Lidská mysl je od přírody zvědavá a ráda si „nanečisto“ zkouší scénáře, které v realitě nikdy neuskuteční. Tak se přestaňte stydět, není zač.

7. Adrenalin na veřejnosti

Kancelář, letadlo, park nebo kabinka v obchodě. Sex na veřejnosti je nesmrtelná klasika a čísla to potvrzují: podle dat výzkumníka Kinseyho institutu Justina Lehmillera vzrušuje myšlenka na veřejný sex 81 % mužů a 84 % žen.

Nejde přitom o nepohodlné místo, to nás asi nebere nikoho, ale o čistý adrenalin z možného odhalení.

8. Cizinec bez závazků

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Magazín
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Anonymní sex s úplně cizím člověkem láká tím, že smaže veškeré emoce, povinnosti i vztahové komplikace. Odpadá jakékoli očekávání, zůstává jen surová fyzická přitažlivost.

Tenhle druh snů fungují jako bleskový mentální únik z komplikovaného světa plného povinností.

9. Špetka bolesti a BDSM

Lehké plácnutí, svázání nebo hra na pána a sluhu. Žádná exotika: o bondáži někdy fantazírovalo 85 % žen a 73 % mužů.

Vzrušení a mírná bolest dokážou v těle aktivovat velmi podobné biochemické dráhy. Touhu po skutečném utrpení to ale neznamená – jde spíš o mix obrovské důvěry v partnera, odevzdání a silného přívalu adrenalinu.

10. Skupinový sex

Sex ve třech je podle Lehmillerova průzkumu mezi více než 4000 Američany vůbec nejčastější erotickou fantazií – přiznal ji skoro každý, muži i ženy.

Mixuje voyeurství, exhibicionismus a touhu prolomit největší tabu.

Jenže převádět zrovna tenhle sen do reality se podle Tracey Cox krutě nevyplácí: „Obrovským problémem je žárlivost. Řada párů si myslí, že dokážou oddělit sex od lásky, ale málokdy to skutečně zvládnou.“

A přesně k tomu fantazie slouží – jsou bezpečným hřištěm, kde si můžete dovolit prožít všechno, a přitom neriskovat vůbec nic. Před uskutečňováním je ale potřeba se pořádně rozmyslet.

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Tagy:
sex vztahy psychologie partnerstvi sexualita intimita
Zdroje:
prozeny.cz, Psychology Today
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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