Aktualizováno: Šestý den války na Ukrajině. EU musí projednat žádost Ukrajiny o vstup

Šestý den ruské invaze na Ukrajinu se ke Kyjevu blíží bezmála 30 kilometrů dlouhý konvoj ruské armády.

(AKTUALIZOVÁNO, 16:23) Rusové zasáhli televizní věž v Kyjevě.

BREAKING: The 385 m Kyiv TV tower has been targeted by a Russian strike. pic.twitter.com/3GfVGcK27W — Conflict News (@Conflicts) March 1, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 14:49) Evropská unie musí seriózně projednat legitimní ukrajinskou žádost o přijetí do svých řad. Europoslancům to dnes v reakci na oznámení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského řekl předseda Evropské rady Charles Michel. Dosáhnout potřebné jednomyslné shody však bude vzhledem k rozdílným pohledům jednotlivých států složité, upozornil.

Zelenskyj krátce předtím prohlásil, že Ukrajinci bojují za hodnoty společné s Evropou a za svou evropskou budoucnost. Vyzval evropské země, aby neváhaly s pomocí v jejich boji, který pak může být vítězný. Ukrajina čelí ruské invazi od čtvrtka.

„Dokažte, že jste s námi. Dokažte, že nás nenecháte samotné. Dokažte, že jste skutečnými Evropany, a život vyhraje nad smrtí. A světlo nad temnotou,“ vyzval EU v projevu, který provázel dlouhý potlesk bruselského plenárního sálu.

Zelenskyj v pondělí podepsal žádost o přijetí Ukrajiny do unie. Její rychlé vyřízení podpořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéfové skupiny států východního křídla EU včetně Česka. Někteří lídři západoevropských zemí však připomněli, že Ukrajina nejprve musí splnit řadu podmínek a dokončení celého procesu tak může trvat roky.

„Bude to složité, víme, že v Evropě existují různé pohledy,“ řekl Michel v EP. Rada EU, tedy zástupci členských zemí, bude podle něj muset „symbolickou, politickou a legitimní žádost“ zvážit „rozhodným způsobem a s jasnou hlavou“.

Ukrajina je momentálně součástí projektu Východního partnerství, v jehož rámci EU podporuje proevropské směřování některých postsovětských republik. Status kandidátské země však Ukrajina dosud nezískala. Kandidátským státům západního Balkánu, které o členství usilují již řadu let, se zatím nepodařilo splnit potřebné podmínky a ještě před ruskou invazí odhadovali unijní diplomaté horizont možného ukrajinského vstupu do EU na dlouhá léta.

Europoslanci se na dnešním mimořádném plenárním zasedání chystají schválit rezoluci tvrdě odsuzující invazi ruské armády. Chtějí také navrhnout další sankce proti Rusku a Bělorusku a podpořit kandidaturu Ukrajiny do EU, včetně její integrace do vnitřního trhu.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:03) Na území Ukrajiny vstoupila Běloruská armáda.

Belarus troops have crossed the Ukrainian border in Chernihiv region. Confirmed by local journos and UA military. Should be more pressure on Lukashenko. 2 states, 2 dictators, who for years spent citizens money on their armies, wage fulls scale war against democratic Ukraine — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 1, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 10:06) Provozovatel internetové služby YouTube s okamžitou platností zablokoval po celé Evropě kanály spojené s ruskou státní televizí RT a s ruským webem Sputnik, označovaným za dezinformační. Zdůvodnil to situací na Ukrajině, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Google v České republice Alžběta Houzarová. Vlastníkem YouTube je americká společnosti Google ze skupiny Alphabet.

„Bude sice nějakou chvilku trvat, než to těmi systémy projde, ale začalo to platit okamžitě. Zároveň naše týmy situaci nepřetržitě monitorují a rychle reagují,“ řekla Houzarová.

Ruské televize napojené na stát už od minulého týdne blokují čeští operátoři T-Mobile nebo O2. Internetové sdružení CZ.NIC zároveň zablokovalo osm proruských dezinformačních webů s koncovkou .cz.

(AKTUALIZOVÁNO, 10:00) Rusko ostřelovalo Charkov, útočilo i na obytné domy a městskou infrastrukturu.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

(9:27, původní zpráva) Evropský parlament má dnes hlasovat o rezoluci požadující urychlené projednání ukrajinské kandidatury do Evropské unie a šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg navštíví vojenské základny v Polsku a Estonsku.

K ukrajinské metropoli se přesunuje asi 27 kilometrů dlouhá kolona ruských sil, ukazují podle webu deníku The New York Times satelitní snímky americké soukromé společnosti Maxar. V pondělí večer byla asi 48 kilometrů od okraje města.

Zatím není jasné, zda je cílem přímo Kyjev, nebo zda se tyto síly mají podílet na obklíčení ukrajinského hlavního města. Ruská armáda stojící na předměstích se podle ukrajinské strany do středu města pokusila proniknout několikrát, pokaždé ale neúspěšně.

Kvůli bojům na Ukrajině se ve 13:00 v Bruselu mimořádně sejde plénum Evropského parlamentu. Poslanci by měli hlasovat o rezoluci požadující urychlené projednání ukrajinské kandidatury do EU poté, co o členství v evropském bloku v pondělí požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezidenti osmi členských států včetně Česka téhož dne vyzvali k okamžitému udělení kandidátského statusu Ukrajině a zahájení přístupového jednání.

V Ženevě se bude o situaci na Ukrajině hovořit v rámci zasedání Rady pro lidská práva OSN. Prostřednictvím videa mají vystoupit šéf unijní diplomacie Josep Borrell a americký ministr zahraničí Antony Blinken. Plánovaná tisková konference jejich ruského protějšku Sergeje Lavrova byla zrušena; Moskva to zdůvodnila tím, že kvůli uzavření vzdušného prostoru Evropské unie pro ruská letadla nemá ruský šéfdiplomat možnost do Ženevy přicestovat.

BREAKING: Updated satellite imagery from Maxar Technologies reveals that the Russian military convoy outside Kyiv now stretches over 40 miles. It’s composed of tanks, artillery, and support vehicles. RT IF YOU SUPPORT THE BRAVE UKRAINIAN FIGHTERS! pic.twitter.com/HgcPBawB46 — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) March 1, 2022

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová je dnes očekávána na Slovensku v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Ukrajinu podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opustilo před boji už přes půl milionu lidí. Nejvíce jich je v Polsku (281 000) a v Maďarsku (84 500). Slovensko registruje kolem 30 000 příchozích.

Šéf NATO Stoltenberg navštíví vojenské základny v Polsku a Estonsku. Aliance v posledních týdnech masivně posiluje svou přítomnost ve státech svého východního křídla, které vyjadřují obavy z možné ruské vojenské agrese.