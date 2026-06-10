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Sestřeleného pilota amerického vrtulníku zachraňoval revoluční lodní dron Corsair

10. 6. 2026 – 11:21 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Sestřeleného pilota amerického vrtulníku zachraňoval revoluční lodní dron Corsair
zdroj: Saronic
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Americká armáda si připsala historický milník v oblasti autonomních systémů. Bezpilotní hladinové plavidlo Corsair totiž poprvé v ostré operaci zachránilo posádku bojového vrtulníku AH-64 Apache, který se zřítil do vod Ománského zálivu poblíž Hormuzského průlivu. Podle amerických představitelů jde o první známý případ, kdy autonomní námořní dron provedl záchranu lidí v bojové situaci.

ncident se odehrál v noci z 8. na 9. června během hlídky amerického vrtulníku AH-64 Apache u pobřeží Ománu. Posádka se po pádu stroje ocitla ve vodě a byla zachráněna přibližně do dvou hodin. Klíčovou roli přitom sehrálo právě bezpilotní plavidlo Corsair provozované americkou Task Force 59, specializovanou jednotkou pro nasazování autonomních systémů na Blízkém východě.

Podle mluvčího amerického Centrálního velení kapitána Tima Hawkinse plavidlo nejprve lokalizovalo oba vojáky, následně je vyzvedlo z vody a přepravilo na bezpečné místo, odkud byli vyzvednuti záchranným vrtulníkem.

Co je Corsair?

Corsair je autonomní hladinové plavidlo vyvinuté americkou společností Saronic Technologies. Loď byla představena v roce 2024 a patří do nejnovější generace bezposádkových námořních prostředků určených pro průzkum, hlídkování, logistiku i podporu bojových operací.

Plavidlo měří přibližně 7,3 metru (24 stop), dokáže přepravit náklad o hmotnosti kolem 450 kilogramů a urazit až 1 000 námořních mil. Maximální rychlost přesahuje 35 uzlů. Díky kombinaci senzorů, umělé inteligence a autonomní navigace může operovat dlouhodobě bez přítomnosti lidské posádky.

Nová éra záchranných operací

Nasazení Corsairu ukazuje, že autonomní plavidla už nejsou pouze průzkumnými platformami. V prostředí, kde hrozí útoky dronů, raket nebo pobřežních sil, mohou bezpilotní systémy výrazně snížit riziko pro záchranáře i posádky lodí.

Americké námořnictvo přitom na podobné technologie sází stále více. Task Force 59 v oblasti Perského zálivu a Arabského moře již několik let testuje různé typy autonomních hladinových plavidel, která mají doplnit klasické válečné lodě a rozšířit dohled nad strategickými námořními trasami.

Úspěšná záchrana posádky Apachu tak může představovat důležitý precedens. To, co ještě před několika lety připomínalo sci-fi, se nyní stalo realitou – autonomní loď bez jediné osoby na palubě zachránila lidské životy v jedné z nejnebezpečnějších oblastí světa.

Tagy:
armáda námořnictvo záchranná akce military dron
Zdroje:
Axios, The War Zone, Saronic
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Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

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