Šestatřicetiletý obránce Gudas podepsal šestiletý kontrakt s Floridou
2. 7. 2026 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal šestiletou smlouvu na celkem devět milionů dolarů (192 milionů korun) s Floridou, která jej získala v pondělí z Anaheimu.
Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Šestatřicetiletému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí tříletý kontakt na 12 milionů dolarů a mohl se dnes stát nechráněným volným hráčem.
Gudas už oblékal dres Panthers v letech 2020 a 2023 a v poslední sezoně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu.
Panthers získali Gudase výměnou za kanadského útočníka A.J. Greera, který následně podepsal s Ducks čtyřletý kontakt na 17 milionů dolarů. Také Greer se mohl stát nechráněným volným hráčem. V této sezoně odehrál Gudas za Anaheim 56 utkání v základní části NHL a připsal si 13 bodů za dvě branky a 11 asistencí. V play off nastoupil vinou zranění jen jednou.
Gudas je známý svou tvrdou hrou a v této sezoně se stal postrachem hvězd. Ve čtvrtfinále únorových olympijských her v Miláně zranil kanadského útočníka Sidneyho Crosbyho, který tak přišel o zbytek turnaje. V březnu odnesl jeho zákrok kapitán Toronta Auston Matthews, jenž následně musel na operaci s kolenem a předčasně pro něj skončila sezona. Gudas dostal za faul kolenem trest na pět utkání.
Gudas doposud v NHL odehrál v průběhu 14 sezon 885 zápasů, v nichž nasbíral 211 bodů za 42 gólů a 169 přihrávek. Dalších deset bodů za jednu trefu a devět asistencí přidal v 58 utkáních play off. Vedle Anaheimu a Floridy oblékal dres Washingtonu, Philadelphie a Tampy Bay, která jej v roce 2010 draftovala ve 3. kole na 66. místě.
Florida si také pojistila služby útočníka Eetua Luostarinena, který s klubem podepsal novou osmiletou smlouvu platnou od sezony 2027/2028. Podle médií si finský reprezentant, který Floridě pomohl ke dvěma Stanley Cupům, přijde na 40 milionů dolarů.
Podle stávající smlouvy si sedmadvacetiletý Fin v nadcházejícím ročníku vydělá devět milionů. Luostarinen v NHL dosud hrál jen za Floridu a na kontě má včetně play off 520 zápasů s bilancí 71 branek a 125 asistencí.