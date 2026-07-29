Sériový vrah se po desetiletích přiznal k dalšímu zločinu. Obětí mohlo být až sto
29. 7. 2026 – 15:20 | Magazín | Alex Vávra
Richard Cottingham desítky let skrýval brutální zločiny za fasádou spořádaného zaměstnance, manžela a otce. Vrah trupů byl odsouzen za několik vražd, postupně se ale přiznal k dalším a tvrdil, že jeho obětí mohlo být až sto.
Ve dne chodil do kanceláře, obsluhoval počítače a vracel se domů k manželce a třem dětem. V noci vyrážel do ulic New Yorku a New Jersey, kde vyhledával mladé ženy, sexuální pracovnice i dospívající dívky. Omamoval je, unášel, mučil a zabíjel. Některá těla rozřezal nebo zapálil, jiná odhodil u silnice, do řeky či ukryl pod motelovou postel.
Richard Francis Cottingham se kvůli mimořádné brutalitě svých činů stal známým jako Vrah trupů a Rozparovač z Times Square. Za vraždy několika žen byl odsouzen k doživotním trestům, během následujících desetiletí se však za mřížemi přiznával k dalším zločinům. Oficiálně byl odsouzen za devět případů a k dalším jedenácti vraždám se přiznal v rámci dohod o nestíhání. Sám tvrdil, že mohl zabít až sto žen. Úřady tak vysoké číslo nepotvrdily, skutečný počet jeho obětí ale dodnes nemusí být znám.
Cottingham se narodil 25. listopadu 1946 v newyorském Bronxu jako nejstarší ze čtyř dětí. Rodina se později přestěhovala do klidného města River Vale v New Jersey. Jeho otec působil jako viceprezident pojišťovací společnosti, matka se starala o domácnost a tři mladší sestry svého bratra údajně zbožňovaly.
Podle historika Petera Vronského, který s vrahem strávil desítky hodin rozhovorů, bylo Cottinghamovo dětství téměř idylické. Neexistují známé zprávy o týrání, vážných rodinných konfliktech ani jiném traumatu, které by jednoduše vysvětlovalo jeho pozdější násilí.
Jako dospívající měl údajně problémy navazovat přátelství. Už od mládí ho také fascinovalo svazování a pornografický obsah spojený s násilnou dominancí. Jednou z pozdějších teorií bylo možné poškození čelního laloku mozku, které měl utrpět poté, co ho ve čtyřech letech srazilo auto. Přímá souvislost s jeho zločiny však nikdy prokázána nebyla.
V roce 1964 dokončil střední školu Pascack Valley High School, kde se věnoval atletice a přespolnímu běhu. Poté nastoupil do společnosti Metropolitan Life Insurance, kde pracoval jeho otec. Začínal v podatelně a později se díky počítačovým kurzům vypracoval na operátora sálového počítače.
Od roku 1966 pracoval pro Blue Cross Blue Shield Association a v zaměstnání zůstal až do zatčení v roce 1980. Pozoruhodnou shodou okolností působil ve stejné kanceláři také pozdější sériový vrah Rodney Alcala, který tehdy žil pod falešným jménem. Neexistují však důkazy, že by se oba muži blíže znali.
Cottingham se v roce 1970 oženil a měl dva syny a dceru. Manželství se postupně rozpadalo. V roce 1978 jeho žena požádala o rozvod kvůli opuštění a psychickému týrání. Rozvod dokončila po jeho odsouzení.
Dvojí život plný únosů, mučení a vražd
První Cottinghamovy problémy se zákonem působily téměř bezvýznamně. V roce 1969 byl odsouzen za řízení pod vlivem alkoholu, později za krádež v obchodě. V letech 1973 a 1974 ho policie zatkla kvůli podezření z loupeže, sexuálního napadení a omezování osobní svobody. Oběti se však k dalšímu řízení nedostavily a případy byly odloženy.
Policie tehdy netušila, že Cottingham pravděpodobně vraždil už několik let. Sám později tvrdil, že začal zabíjet jako dospívající. Jeho oběťmi bývaly především mladé ženy a sexuální pracovnice ve věku od pozdního dospívání přibližně do pětadvaceti let. Oslovoval je v barech, na ulici nebo poblíž obchodních center. Často je omámil léky či drogami a odvezl do motelu nebo na opuštěné místo.
Tam je spoutal, roubíkoval, sexuálně napadal a mučil. Některé bil, kousal nebo bodal, následně je uškrtil či udusil. Z míst činu si odnášel šperky a osobní věci jako trofeje. Vyšetřovatelé ho spojovali nejen s New Yorkem, New Jersey a Connecticutem, ale také s případy na Floridě, v Pensylvánii a Marylandu.
Mezi jeho první potvrzené nebo přiznané zločiny patřily vraždy dospívajících dívek a mladých žen z druhé poloviny 60. let. Některé oběti unesl cestou ze školy, práce nebo nákupního centra. Jiné nalákal do auta nabídkou odvozu. Jejich těla později končila v řekách, lesích, zaparkovaných automobilech nebo u silnic. V jednom z případů zavraždil třináctiletou dívku, která se vracela ze zkoušky školní kapely. Pokusil se ji přesvědčit, aby nastoupila do jeho auta. Když odmítla a dala se na útěk, dostihl ji, odvlekl do křoví a uškrtil koženým popruhem.
Další obětí byla třiadvacetiletá učitelka tance, nalezená v roce 1968 na zadním sedadle automobilu před obchodním centrem. Byla zbita, znásilněna a uškrcena. Případ byl vyřešen až po více než padesáti letech, když se DNA nalezená na místě činu shodovala s Cottinghamovým vzorkem. V dubnu 1969 zavraždil osmnáctiletou ženu, kterou oslovil při nakupování. Pozval ji na skleničku a slíbil jí odvoz na autobusové nádraží. Místo toho ji odvezl na opuštěné místo, znásilnil a uškrtil řetízkem s křížkem, který měla na krku.
V srpnu 1974 unesl dvě dívky ve věku šestnáct a sedmnáct let, které cestovaly stopem do obchodního centra. Jejich těla byla nalezena v lese. Obě byly nahé, svázané k sobě, zbité a znásilněné. Na tělech měly popáleniny od cigaret. Cottingham později přiznal, že je odvezl do motelu a utopil ve vaně.
Ještě děsivější byly vraždy v newyorských hotelech. V prosinci 1979 přivolal kouř hasiče do pokoje motelu Travel Lodge Motor Inn. Uvnitř ležela na oddělených postelích dvě ženská těla. Obě ženy byly několik dní mučeny a sexuálně napadány. Vrah jim oddělil hlavy a ruce a poté jejich těla zapálil.
Jedna z obětí byla identifikována jako dvaadvacetiletá íránská přistěhovalkyně. Druhá žena nebyla nikdy identifikována a dodnes je vedena jako neznámá oběť z Manhattanu. Cottingham později přiznal, že části těl odstranil, aby ztížil jejich identifikaci. V květnu 1980 byla v hotelu Seville nalezena další mladá žena. Pachatel jí podřízl hrdlo, odřízl obě prsa a položil je na čelo postele. Tělo následně zapálil ve snaze zničit důkazy.
Cottingham vraždil také v hotelu Quality Inn v Hasbrouck Heights. V roce 1977 tam zabil šestadvacetiletou ženu, kterou bil, kousal, pořezal, znásilnil a uškrtil. Její tělo později odhodil poblíž hotelu. V květnu 1980 zavraždil v témže hotelu devatenáctiletou sexuální pracovnici. Její spoutané tělo ukryl pod postel, kde je našla pokojská. Na poutech byl nalezen Cottinghamův otisk prstu.
Několik žen jeho útoky přežilo. Jednu těhotnou servírku omámil, odvezl do New Jersey a sexuálně napadl. Ráno byla nalezena ve vyústění kanalizace. Jinou mladou ženu zdrogoval a mučil v motelovém pokoji. Probrala se pokrytá vlastní krví s vážnými poraněními obličeje, prsou a genitálií. Jeho řádění skončilo 22. května 1980. Cottingham odvezl osmnáctiletou Leslie Ann O’Dellovou do hotelu Quality Inn, kde ji spoutal a začal mučit. Když se na ni vrhl s nožem, žena začala křičet. Zaměstnanci motelu zavolali policii, která Cottinghama zadržela na chodbě.
U sebe měl kožený roubík, obojky, vystřelovací nůž, repliky pistolí a zásobu léků. V jeho automobilu a zamčené místnosti v suterénu domu policisté nalezli také osobní předměty několika obětí. Během soudních procesů v letech 1981 až 1984 byl odsouzen za tři útoky, které oběti přežily, a za vraždy pěti žen v New Yorku a New Jersey. Dostal několik doživotních trestů a od svého zatčení už se na svobodu nikdy nedostal.
Přiznání z vězení odhalila další oběti
Cottingham dlouhá léta tvrdil, že byl neprávem obviněn. Zlom nastal, když se jeho minulostí začal zabývat detektiv Robert Anzilotti z úřadu státního zástupce okresu Bergen. Od roku 2003 s ním pravidelně hovořil o nevyřešených vraždách ze 60. a 70. let. V roce 2009 Cottingham poprvé přiznal, že skutečně spáchal pět vražd, za které byl odsouzen. Následovala další přiznání. V roce 2010 uznal odpovědnost za vraždu z roku 1967 a o čtyři roky později se výměnou za imunitu přiznal k vraždám tří dospívajících dívek.
Úřady některé informace několik let nezveřejňovaly, aby Cottingham dál spolupracoval. Přimět ho k výpovědím pomáhali také historik Peter Vronsky a Jennifer Weissová, dcera jedné z jeho zavražděných obětí, kteří ho navštěvovali ve vězení.
V roce 2021 se přiznal ke dvojnásobné vraždě dvou dívek z roku 1974. O rok později následovala přiznání k vraždám dalších pěti žen na Long Islandu a v okolí New Yorku. Za jednu z nich, vraždu třiadvacetileté učitelky tance z roku 1968, byl odsouzen k trestu 25 let až doživotí. Výměnou za přiznání získal imunitu před stíháním za další čtyři případy.
V roce 2022 přiznal také vraždu patnáctileté dívky, jejíž tělo našel její otec v lese za obchodním centrem. Měla zavázané oči a rozdrcenou hlavu. Přestože Cottingham popsal svou odpovědnost, policie ho v tomto případu neobvinila a vyšetřování zůstalo otevřené. V roce 2023 přišlo další přiznání k vraždě sedmnáctileté dívky z roku 1967. Zatím poslední významný posun nastal 22. prosince 2025, kdy Cottingham přiznal vraždu osmnáctileté studentky ošetřovatelství Alys Eberhardtové z roku 1965.
Policie případ znovu otevřela v roce 2021 a během několika let od Cottinghama získala podrobné přiznání včetně skutečností, které nikdy nebyly zveřejněny. Dalšímu obvinění už čelit nebude. Úřady případ po přiznání uzavřely, protože Cottingham už vykonává několik doživotních trestů.
Devětasedmdesátiletý Cottingham zůstává ve státní věznici South Woods v New Jersey. Oficiálně byl spojen přibližně s dvaceti vraždami, zatímco sám tvrdí, že mohl zabít osmdesát až sto žen. Takový počet by z něj činil jednoho z nejhorších sériových vrahů v americké historii. Vyšetřovatelé však jeho tvrzení přijímají opatrně, protože některé zločiny mohl zveličovat, aby posílil vlastní pověst.
Úplný rozsah jeho činů se patrně nikdy nepodaří zjistit. Důkazy se během desetiletí ztratily, svědci zemřeli a některé oběti nebyly nikdy identifikovány. Jeho přiznání přesto pomohla uzavřít případy, které zůstávaly bez odpovědi déle než půl století.
Na Cottinghamově příběhu není nejděsivější jen brutalita jednotlivých vražd. Mnohem znepokojivější je skutečnost, že muž, který navenek působil jako nenápadný zaměstnanec, manžel a otec, mohl po mnoho let vést druhý život plný únosů, mučení a smrti. Zatímco jeho okolí vidělo spořádaného člověka, rodiny jeho obětí čekaly desítky let alespoň na jméno toho, kdo jim vzal jejich blízké.