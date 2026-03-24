24. 3. 2026 | Komerční sdělení

SEO Vibes Summit 2026 v Zakopaném spojuje SEO, strategii a zkušenosti z praxe
zdroj: SEO Vibes
Nejvýznamnější marketingová událost střední a východní Evropy se v květnu 2026 vrací do Zakopaného. SEO Vibes Summit však není o teoretických algoritmech. Jedná se o tři intenzivní dny postavené na marketingové realitě roku 2026, zkušenostech světových špiček a konkrétních výsledcích z praxe.

Global Minds. Local Vibes.

Hotel Nosalowy Dwór v polském Zakopaném se ve dnech 20. až 22. května 2026 promění v centrum globálního SEO networkingu. Akce probíhá v anglickém jazyce pod mottem „Global Minds. Local Vibes.“, které přesně definuje naši ambici spojit světovou expertízu s unikátní atmosférou tatranské přírody.

Na rozdíl od běžných akcí, které často recyklují teoretické základy, se SEO Vibes Summit zaměřuje na „SEO v praxi“. Účastníci se mohou těšit na jasné strategie, diskuse o aktuálních výzvách a řešení, která přesahují rámec běžných powerpointových prezentací.

Světová elita v srdci Tater

Program konference slibuje silný důraz na exekutivu a reálné výsledky. Mezi potvrzenými řečníky, kteří budou sdílet své know-how, jsou:

  • Nathan Gotch, Co-founder a CEO Rankability
  • Andor Palau, mezinárodní konzultant pro SEO a AI vyhledávání
  • Cyrus Shepard, zakladatel Zyppy a uznávaná autorita v oboru
  • Sanae Boukhana, Head of Digital Marketing v DHL Express
  • Michał Suski, Head of Innovation a spoluzakladatel SurferSEO
  • Milan Novotný, Head of SEO & Content v CloudTalk
  • Germans Frolovs, Head of SEO & Content v SimplerQMS
  • MJ Cachón, konzultantka a ředitelka společnosti Laika
  • a další.

 

Tři cesty ke znalostem: Od vzdělávání po VIP Mastermind

Organizátoři připravili tři balíčky vstupenek, které reflektují různé potřeby profesionálů:

  • Tatras: Ideální volba pro ty, kteří se soustředí na čisté vzdělávání. Zahrnuje přístup ke všem přednáškám a videozáznamy z konference.
  • Alps (Bestseller): Kompletní balíček včetně ubytování na 2 noci, dvou dnů intenzivního vzdělávání a neomezeného networkingu na večerních akcích.
  • Himalayas (VIP): Maximální zážitek s ubytováním na 3 noci. Zahrnuje exkluzivní mastermind den a osobní konzultace s globálními experty – ideální pro lídry, kteří hledají odpovědi na konkrétní byznysové otázky.

Více než jen SEO: Proč byste tam měli být?

Přestože je název technický, přesah konference je mnohem širší. Program je rozdělen do tří klíčových bloků: SEO & Growth, Content & AI a AI & Data. Je to místo, kde se technická nastavení přímo propojují s obchodními výsledky a návratností investic (ROI).

Summit je určen pro marketingové ředitele, majitele e-commerce platforem a byznys lídry, kteří hledají:

  • Pochopení toho, co skutečně funguje v době rostoucích nákladů na reklamu.
  • Technická řešení pro komplexní mezinárodní expanze.
  • Přímý kontakt s lidmi, kteří čelí stejným výzvám v oblasti růstu.

SEO Vibes Summit 2026 nabízí vzácnou příležitost vystoupit z každodenního operativního kolotoče a podívat se na digitální strategii z nadhledu – v krásném horském prostředí, které místo stresu podporuje hlubokou diskusi a nová partnerství.

